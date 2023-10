Svolta sui parcheggi. Posti liberi consultabili in tempo reale

E’ arrivata sotto le Torri la mappa in tempo reale dei parcheggi, disponibile online. I primi a essere visionabili sul portale Open Data del Comune sono i parcheggi di piazza VIII agosto, via Riva di Reno e dell’Autostazione. In tempo reale sarà così possibile sapere la disponibilità di posti liberi (rilevati ogni 15 minuti), ma anche le tariffe previste per la sosta e la localizzazione dei parcheggi. A disposizione anche le informazioni sullo storico del numero di posti disponibili, rilevati a partire dal 25 luglio. Sul portale si può poi consultare l’elenco di tutti i parcheggi presenti in città, con dettagli sulla loro localizzazione, la tipologia di struttura, la tariffa e il numero di stalli. Segnalati anche i parcheggi dotati di colonnine elettriche ricarica dei veicoli, con le informazioni sull’operatore. La mappa, ha assicurato il Comune, sarà poi arricchita prossimamente con i dati di ulteriori parcheggi in città. Questo il link: https:www.comune.bologna.itdati

"Avere questi dati in tempo reale è molto importante – ha commentato la riforma l’assessore all’Agenda digitale di Palazzo D’Accursio, Massimo Bugani – e ci tengo a ringraziare Apcoa e Autostazione per aver collaborato e aver fatto gli investimenti necessari. Sapere se i parcheggi sono pieni o se ci sono posti liberi aiuterà i cittadini a fare scelte consapevoli in merito agli spostamenti e agli orari degli stessi. Invitiamo tutti i gestori degli altri parcheggi di Bologna che fossero interessati a contattarci". Consultando i nuovi dataset – ha spiegato il Comune in una nota – i residenti e visitatori possono pianificare in maniera più consapevole i loro spostamenti in città e l’amministrazione può utilizzare l’analisi di questi dati per rendere l’esperienza più efficiente. "L’utilizzo intelligente della tecnologia nella digitalizzazione dei servizi urbani dimostra ancora una volta il suo potenziale nel migliorare la vita di tutti".