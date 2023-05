Svolta sui rifiuti in centro Addio al porta a porta, ritornano i cassonetti

Addio ai sacchi della spazzatura sotto i Portici Unesco. La decisione, attesa da tempo, segna la fine della raccolta dei rifiuti porta a porta per la plastica e la carta nel centro storico, con il ritorno (all’antico) dei cassonetti. La svolta del Comune partirà dal 12 luglio, mentre già dal 5 giugno Hera inizierà l’installazione dei cassonetti (senza carta Smeraldo), collocandone 563 (282 per la carta e 281 per la plastica).

Accanto alla ’svolta’, anche un piano di pulizia straordinaria, con un investimento totale di 1,5 milioni di euro. Uno stanziamento che si aggiunge ai potenziamenti di altri servizi, come lo spazzino di quartiere (ce ne sono 65 attivi sette giorni su sette). Obiettivo, rendere la nostra città "più grande, più bella e più pulita", dice Matteo Lepore.

Il nuovo sistema, tra l’altro, "ci permetterà di migliorare ulteriormente la differenziata", già al 72,5%, dieci punti in più rispetto al 2022, segnalando di aver preparato una lettera per spiegare le novità a tutti i cittadini coinvolti. Per accompagnare i cittadini alla novità, verranno predisposti punti informativi per fornire assistenza nelle zone Irnerio, Marconi, Malpighi e Santo Stefano.

IMPRESE E COMMERCIO

Non cambierà nulla, però, per attività commerciali e produttive che hanno un servizio di raccolta di carta e plastica dedicato: per loro il ritiro di questi rifiuti nelle giornate dedicate. I nuovi cassonetti, insomma, specifica l’amministrazione, riguarderanno solo le utenze domestiche del centro e le utenze non domestiche che non hanno servizi dedicati. Come anticipato, i nuovi cassonetti saranno ’liberi’, senza necessità di utilizzare la Carta Smeraldo.

"Succederà più avanti – assicura Lepore – quando la legge regionale ci chiederà di fare ancora di più sulla differenziata". Lo stesso per quanto riguarda i cestini ’semplici’: anche questi, in futuro, cambieranno con la divisione in scomparti per la differenziata (come ci sono in stazione, ad esempio).

Arriva dunque "un cambiamento che ci chiedeva tutta la città", dice soddisfatto l’assessore alla Manutenzione e alla pulizia della città, Simone Borsari, assicurando che il nuovo servizio "semplificherà la vita dei cittadini e aumenterà la bellezza di Bologna".

IL NODO PARCHEGGI

Con l’arrivo dei cassonetti, precisa il sindaco, si perderà una sessantina di posti auto in centro. Ma, spiega Lepore, "l’obiettivo è recuperarne dai cantieri del Superbonus 110% che finiscono e altre situazioni perché lo spazio pubblico è sempre in movimento". In ogni caso – assicura – l’impatto sarà minimo".

PULIZIE STRAORDINARIE

Il primo cittadino e l’assessore ai Borsari annunciano anche un piano di pulizia straordinario del centro storico, in linea con uno degli obiettivi del mandato dell’amministrazione che era quello "di migliorare in modo importante il decoro urbano e la pulizia". Il piano prevede un potenziamento della pulizia delle strade con l’utilizzo di una mini spazzatrice elettrica (nei sei mesi più caldi dell’anno) in grado di circolare anche tra i pedoni. Sarà implementato anche il lavaggio dei portici in molte strade del centro, con lavaggi molto più frequenti. Borsari dettaglia che "Strada Maggiore e via San Vitale passeranno da 20 a 52 lavaggi all’anno e via dei Mille da 12 a 52", tanto per fare esempi. Ma ci sarà un surplus di passaggi anche nelle vie Zamboni, San Felice, Mascarella, Polese, Marconi, Matteotti, via del Borgo di San Pietro, via Irnerio, via Amendola, via Belle Arti e via Petroni. Ma si sta valutando anche il potenziamento in altre strade.

GRAFFITI E CESTINI

Nel piano è prevista una pulizia straordinaria dai graffiti su cassonetti e isole ecologiche interrate, mentre sui 230 cestoni stradali si interverrà per rimuovere i residui di sporco negli angoli interni. Si tratta di "grandi pulizie d’estate", dice Lepore, sottolineando che questa operazione sarà riproposta per un mese ogni anno. Confermata, poi, la pulizia straordinaria delle piazza ciottolate già sperimentata nel 2022.

ros. carb.