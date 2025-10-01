T-shirt esclusiva: si ordina anche su QN Store

I tetti della rossa Bologna dipingono un mosaico in cui spicca il profilo di un piccolo, già iconico tifoso rossoblù. Lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte per ammirare un cielo dove le nuvole sembrano quasi danzare, fino a formare la geografia dell’Europa, con la sagoma di un calciatore in rovesciata sullo sfondo. Un’avventura che va celebrata con una maglietta esclusiva, in edizione limitata, resa unica dalla penna e dalle idee dell’illustratore bolognese Davide Bonazzi.

"Mostra il tuo orgoglio", lo slogan che accompagna un altro oggetto destinato a entrare nella collezione dei tifosi bolognesi. La t-shirt – al prezzo speciale di 12 euro – si può ordinare direttamente sul Qn Store, all’indirizzo ilrestodelcarlino.it/tshirteuropa, a cui verrete rimandati inquadrando con lo smartphone il QR Code sotto questo articolo.

Al momento del checkout è possibile scegliere se ritirare la maglietta presso la portineria della sede de il Resto del Carlino, in via Enrico Mattei 106, senza costi aggiuntivi, oppure optare per la spedizione a domicilio - a un costo aggiuntivo di 6,90€. Ricordiamo sempre che rimane valido l’ordine tramite la propria edicola di fiducia. Le magliette verranno consegnate direttamente in edicola nel giro di qualche giorno dopo la prenotazione. Le taglie disponibili sono S, M, L, XL e 2XL. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: marketing@ilrestodelcarlino.it.