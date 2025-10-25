T-shirt esclusiva, si può prenotare in tutte le edicole

I tetti della rossa Bologna dipingono un mosaico in cui spicca il profilo di un piccolo, già iconico tifoso rossoblù. Lo sguardo è rivolto verso l’orizzonte per ammirare un cielo dove le nuvole sembrano quasi danzare, fino a formare la geografia dell’Europa, con la sagoma di un calciatore in rovesciata sullo sfondo. Già, l’Europa. Quella che i tifosi del Bologna hanno sognato per decenni e che lo scorso anno hanno potuto finalmente riassaporare, in Champions. Ora l’Europa League, in compagnia del Carlino.

Un’impresa europea dei rossoblù che merita di essere celebrata con una maglietta esclusiva, in edizione limitata, resa unica dalla penna e dalle idee dell’illustratore bolognese Davide Bonazzi. Proprio lui, che qualche mese fa ha reso omaggio alla storica vittoria nella finale di Coppa Italia. "Mostra il tuo orgoglio", lo slogan che accompagna un altro oggetto destinato a entrare nella collezione dei tifosi bolognesi. Il sogno è realtà: il Bologna va in Europa League e il Resto del Carlino celebra questa avventura con tre iniziative speciali dedicate a chi porta i colori rossoblù nel cuore, a partire dalla esclusiva t-shirt.

Ci sono i portici patrimonio dell’umanità Unesco, le Due Torri, la Basilica di San Petronio. C’è il Santuario di San Luca adagiato sui Colli. E, ovviamente, non manca lo stadio, il Dall’Ara, centro gravitazionale delle emozioni e tempio delle notti magiche dei tifosi. C’è tutta Bologna, insomma.

La t-shirt – al prezzo di 12 euro – è possibile ordinarla nella propria edicola di fiducia: la maglietta sarà disponibile nelle taglie S, M, L, XL e 2XL. Per informazioni rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: marketing@ilrestodelcarlino.it.