Tabaccheria nel mirino dei ladri

Danni alla serranda e alla porta ma nessun bottino per i malviventi che l’altra notte hanno tentato di mettere a segno un furto ai danni della tabaccheria di via Ronzani, a Casalecchio. I ladri sono entrati in azione a notte fonda e con l’uso di forbici trancianti hanno tagliato le maglie della serranda sul lato dell’ingresso che affaccia sulla strada comunale, a lato del complesso della Galleria commerciale Ronzani. Dopo avere creato un varco con attrezzi da scasso hanno iniziato a forzare la porta di accesso che però al tentativo di effrazione ha fatto scattare l’allarme collegato ai carabinieri. L’arrivo tempestivo della pattuglia dei militari della Compagnia di Borgo Panigale ha impedito che i malviventi potessero entrare nell’esercizio e portare a termine l’ennesimo colpo.