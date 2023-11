Tacchificio Monti, partnership per crescere

Il Gruppo Altofare ha raggiunto un accordo anche con Tacchificio Monti. Tacchificio Monti, grazie a più di 60 anni di esperienza nel settore ed un impianto produttivo all’avanguardia, rappresenta oggi un punto di riferimento per le più importanti griffe dell’alta moda per lo sviluppo e la produzione di tacchi, suole e altri accessori per calzature. Grazie a Tacchificio Monti, l’offerta di Altofare si espande ulteriormente. Tale operazione rientra perfettamente nella più ampia strategia del progetto industriale, promosso da White Bridge Investments, di creare un gruppo leader nel settore degli accessori per i brand dell’alta moda, dotato di una gamma completa di prodotti e capace di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. La famiglia Monti, alla guida del Tacchificio Monti sin dalla sua fondazione, manterrà il proprio ruolo all’interno dell’azienda e reinvestirà in Altofare, a dimostrazione della propria fiducia nel progetto. Gabriele, Lara ed Elisa Monti, amministratori delegati di Tacchificio Monti, scendono nei dettagli. "L’azienda oggi occupa 180 dipendenti – spiegano –. Negli ultimi anni il Tacchificio Monti si è ingrandito molto anche grazie ai continui consistenti investimenti, tra i quali un nuovo stabilimento dove ci siamo trasferiti appena 4 anni fa. L’importante trend di crescita degli ultimi esercizi, unitamente alle considerevoli potenzialità della nostra azienda, ci hanno spinto a cercare un’importante alleanza finanziaria ed industriale con la quale affrontare le importanti sfide del mercato attuale ed in prospettiva. Siamo grati a Studio Partes per averci accompagnato in questo percorso".

"Sono entusiasta di accogliere Tacchificio Monti all’interno di Altofare – ribadisce Davide Aicardi, amministratore delegato del Gruppo – e sono convinto che l’esperienza e le competenze maturate in 60 anni di impresa dalla famiglia Monti contribuiranno a un’ulteriore crescita. Tacchificio Monti rappresenta un’eccellenza nel segmento dei tacchi e delle suole e permetterà al Gruppo di diventare ancor di più un one-stop shop per i clienti".

L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia (che ha agito anche in qualità di Banca Agente), Intesa San Paolo, Banco Bpm, Bper e Bnl, supportati da Simmons & Simmons per gli aspetti legali con un team guidato da Davide D’Affronto.

"Serviva un investitore che avesse un piano industriale ambizioso, già operante nel comparto moda, per realizzare gli obiettivi che la proprietà del Tacchificio Monti si era posta – commentano da Studio Partes –. Siamo fortemente convinti che White Bridge Investiments, attraverso Altofare, rappresenti oggi un partner ideale a garanzia della realizzazione di questo importante progetto".