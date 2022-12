Tace la musica, lutto per Pezzoli "Sapeva vivere con leggerezza e anche con grande rigore"

di Pierfrancesco Pacoda

Sono stati una famiglia, gli Stadio, ancora prima che uno dei gruppi rock italiani di maggior successo, sia nel lungo periodo al fianco d Lucio Dalla, che li amava di un amore che rasentava la gelosia. Una famiglia che ha perso adesso un componente importante, il batterista Giovanni Pezzoli, scomparso a 70 anni e di cui lunedì alle 14,30, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, in via Jacopo della Lana saranno celebrati i funerali. Sono tanti a ricordarlo, ad iniziare dal chitarrista Ricky Portera per anni con lui nella formazione originale della band. "Giovanni – dice – era, sin dagli esordi, un bambino, un eterno ragazzo che si rifiutava di crescere. Ed era proprio questo, ancora di più della forte affinità artistica, ad accomunarci. Per Giovanni la musica, come la vita che viveva, era un gioco, da affrontare con grande impegno e rigore, certo, ma sempre cogliendone il lato ludico, senza mai prendersi sul serio sino in fondo".

Un artista profondamente legato alla città dove era nato 70 anni fa e dove, nel 1978, era iniziata la sua straordinaria avventura artistica nella band con la quale, nel 2016, aveva vinto il Festival di Sanremo con ‘Un giorno mi dirai’. In quella occasione furono insigniti del Nettuno d’Oro. Ed è un ricordo legato a quell’occasione, quello del sindaco Matteo Lepore: "Esprimo il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Giovanni Pezzoli, nato a Bologna e, fin dalla fondazione, batterista degli Stadio, la band forse più legata alla città da un legame profondo. Ricordo il nostro incontro quando nel gennaio 2017 gli Stadio vennero a ritirare il Nettuno d’Oro, che proponemmo di assegnare loro all’indomani del trionfo a Sanremo nel 2016. In quel momento interpretammo il sentimento di tutta la città e così oggi, con quel ricordo voglio salutare Pezzoli".

Tra i primi ad avere parole di affetto per il batterista scomparso è stato Vasco Rossi, che ha condiviso uno scatto del musicista proprio mentre festeggiava la vittoria a Sanremo "Ciao Giovanni – ha scritto –. Un tristezza e amarezza infinita… tutta la mia vicinanza alla famiglia e agli Stadio". A lui si aggiunge un altro amico di sempre, il chitarrista Jimmy Villotti: "Sono senza parole, ci eravamo visti quest’estate e nulla lasciava presagire, ti ricorderò e pregherò". Della grandezza del musicista parla ancora Portera: "La maniera di suonare la batteria di Giovanni era unica, lui ha fatto scuola e non è cosa che si può dire di tanti altri suoi colleghi, anche molto famosi. Perché quando suonava, le sue percussioni eseguivano delle canzoni. Il suo fraseggio era sempre al servizio del brano che interpretava. Era un poeta dei tamburi. E in questo era differente dalla maggior parte dei batteristi". "Se ne va un altro uomo per bene, che per anni ha scandito il tempo della nostra vita", sono le parole di Red Canzian, mentre per Dodi Battaglia "un altro grande musicista purtroppo se ne è andato. Ciao Giovanni". Commosso anche l’addio di Ron: "Ciao ragazzo di sempre, ci siamo conosciuti quando eravamo piccoli, ci siamo trovati a condividere i palchi... quanti concerti insieme a te e alla tua band, gli Stadio".

E sui social campeggiano le immagini che lo ritraggono alle prese con l’altra sua passione, seconda solo alla musica, quella per le macchinine da corsa elettriche, con le quali disputava accesissime competizioni. "Collezionava – racconta sempre Portera – i modellini con i quali partecipava alle gare organizzate da altri ’matti’ come lui. Li portava con sé ovunque, a volte scherzavo con lui dicendogli che si prendeva più cura di questi oggetti che dei tamburi della sua batteria. Non era vero, ovviamente, ma quando trovava il tempo non aveva occhi che per i piccoli bolidi e gli autodromi in miniatura".