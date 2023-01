Tagli ai dehors, il caso Residenti con il Comune "Basta abusi degli spazi"

di Paolo Rosato

Il Comune starebbe riflettendo se appellarsi oppure no al Consiglio di Stato dopo la bocciatura arrivata dal Tar, che ha stoppato la riorganizzazione, con taglio deciso, dei dehors in piazza Santo Stefano. Ieri non c’era ancora alcuna decisione, ma una decisione in tal senso non sarebbe esclusa del tutto, anche perché il Comune è convinto del suo quadro di restyling (già nero su bianco, ma partirà effettivamente solo a luglio allo stop dei dehors straordinari Covid). A tal proposito non risultano, a oggi, fissati incontri tra l’assessora Luisa Guidone e le associazioni dei commercianti per ripartire con il dialogo. La prossima settimana qualcosa potrebbe accadere, ma per ora le bocche sono cucite. Ieri il sindaco Matteo Lepore ha sostanzialmente ricalcato la posizione del comunicato di due giorni fa. "I pronunciamenti del Tar vanno sempre rispettati. Noi continuiamo a lavorare e a dialogare – ha detto il sindaco – Dobbiamo lavorare per migliorare la qualità dello spazio pubblico, che significa migliorare, tra le altre cose, nei servizi di pulizia e nel decoro urbano. Continueremo quindi nel dialogo con le associazioni, su piazza Santo Stefano continueremo a confrontarci".

L’ordinanza cautelare che ha dato ragione a ‘Camera con vista’ e ’051’ potrebbe giovare anche a Giovanni Favia, oste del ‘Piano piano’ in piazza Maggiore che non può mettere tavolini all’aperto, a differenza di altre attività sul perimetro della piazza. "Il sindaco non è uno sceriffo ed è giusto che ci sia una cornice di regole chiare – spiega Favia –. Detto questo, non può esserci arbitrarietà, quindi aspetto la mia decisione nel merito, non ho chiesto una sospensiva. Intanto la vittoria dei miei colleghi in piazza Santo Stefano è una bellissima notizia per tutti noi". In difesa dell’amministrazione va invece il direttivo dei comitati anti-rumore dei residenti. Sono in 14 tra associazioni e realtà cittadine, c’è anche l’Assopetroni di Giuseppe Sisti. "Siamo costretti a ribadire la sostanziale differenza fra uso e abuso dei beni e degli spazi pubblici – scrivono –. La situazione cittadina, a questo proposito, è sotto gli occhi di tutti e chiunque può verificare, anche i giudici del Tar, quale sia l’oggettivo stato delle cose". Inoltre, "Offriamo la nostra disponibilità al confronto con l’amministrazione e le associazioni, ma ribadiamo ancora una volta che è nostra ferma intenzione, per il futuro, contrastare e combattere ogni comportamento che vada a ledere i legittimi diritti di tutti i cittadini, avvalendoci di ogni mezzo legale. Siamo infine fiduciosi nella sensibilità dei magistrati nel considerare preminenti gli interessi generali dei cittadini e restano comunque per noi preminenti e condivisibili le priorità assunte dal Comune".