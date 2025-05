Tagli ai fondi sulle strade. Enti locali in ginocchio: "Abbiamo fermato i camion che andavano in cantiere"

I gruppi di centrosinistra in Regione alzano la testa contro la sforbiciata alla manutenzione straordinaria delle strade decisa dal governo che, a livello nazionale, ammonta a 385 milioni in due anni. Una mannaia, tra legge di bilancio e Milleproroghe, che per l’Emilia-Romagna vale 66 milioni fino al 2028, passando da 137,5 milioni di risorse assegnate a 71,5 milioni. Una scure che si ripercuote su Bologna che passa da 24,5 milioni di euro di risorse a 12,75 milioni, con quasi 11,8 milioni di tagli.

"A Bologna abbiamo dovuto chiamare le aziende che stavano arrivando coi camion e dire di stare a casa", è il grido d’allarme di Simona Larghetti, capogruppo di Avs in Regione e consigliera comunale di Coalizione civica.

Insomma, "una situazione insostenibile", tant’è che ieri, alla vigilia dell’arrivo in città della premier Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria, i gruppi di centrosinistra hanno presentato una risoluzione da approvare in Assemblea legislativa che impegni la giunta di Michele de Pascale a dare battaglia per riavere quei fondi perduti. Battaglia a cui dà eco il candidato alla segreteria provinciale Pd, Enrico Di Stasi che, a nome del Pd di Bologna, chiede al governo "di cancellare questi tagli disastrosi". "In città, nel 2025 e nel 2026, le risorse assegnate dalla finanziaria per il rifacimento dell’asfalto sono pari a 9,8 milioni, ma a fronte di quasi 7 milioni di tagli, calano a 2,8 milioni", attacca Larghetti. Che ’chiama’ l’opposizione: "Il governo ci si sta riportando indietro di trent’anni. Spero ci sia una ribellione degli amministratori del centrodestra, perché anche loro sono danneggiati dalle buche nelle strade". A fronte di una mannaia che decurta del 70% nel biennio 2025-2026 le risorse per le strade e del 48% quelle negli anni 2025-2028, "diventa inaffrontabile gestire la situazione da parte degli enti locali, incalza la maggioranza di Viale Aldo Moro.

"Domani (oggi, ndr) qui ci sarà la premier Meloni, volevamo che la stampa avesse una domanda in più da farle", esordisce ironico il capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano. "Si parla di autonomia regionale, ma nella pratica siamo al contrario – dice il dem –. C’è un taglio sulle province, ma le Regioni non sono in grado di compensare, questa è una duplice incoerenza da parte del governo. Se si vuole ridare dignità alle province, non lo si può fare tagliando: è saltato il patto tra centro e periferia". La prima firma sulla risoluzione è del consigliere regionale dem Daniele Valbonesi che lamenta come "i tagli colpiscono le aree più fragili, come quelle appenniniche".

Parla di "scelta scellerata" Vincenzo Paldino, capogruppo dei Civici con de Pascale in Viale Aldo Moro, secondo cui si lancia un "messaggio sbagliato ai cittadini, quello di uno Stato più lontano nel momento in cui servirebbe una inversione di tendenza, considerando le tante difficoltà della viabilità, soprattutto nelle aree alluvionate". Un "atto gravissimo" lo definisce Lorenzo Casadei, capogruppo M5s in Regione: "Le istituzioni collaborino perché la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, non solo la mobilità, sia uno dei focus principali".

Del resto, basti pensare ai dati sulle buche emersi in Commissione a Palazzo d’Accursio per rendersi conto di quanto il restyling delle strade sia fondamentale: negli ultimi tre anni sotto le Torri sono quasi raddoppiate "per effetto dei cambiamenti climatici". Gli interventi di chiusura delle buche sono passati da 5mila, prima delle alluvioni, ai quasi 10mila di oggi.