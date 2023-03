"Tagli ai reparti: così peggiora l’assistenza"

"L’ultima settimana è stata drammatica per la sanità pubblica di Bologna. Ci siamo ritrovati in trattante, sia in Ausl sia al Sant’Orsola, al Rizzoli siamo già in stato di agitazione, ad ascoltare le aziende parlare di chiusure di reparti e del peggioramento di assistenza ai pazienti".

Così Marco Pasquini e Gaetano Alessi, rispettivamente segretario generale e responsabile del comparto sanità di Fp Cgil Bologna.

"Da Porretta (riduzione delle attività ostetrico-ginecologica) al Maggiore (depotenziamento dei reparti di terapia intensiva), passando per il Sant’Orsola (depotenziamento della Terapia intensiva Covid) e Budrio (depotenziamento delle consulenze medico-chirurgiche in Pronto soccorso) il quadro è chiaro", scrivono i sindacalisti. "Con il personale recuperato dai servizi di cui i cittadini verranno privati saranno coperti i buchi delle mancate assunzioni. Inutile dire che ci opponiamo con forza allo smantellamento della sanità pubblica, e che continueremo la nostra mobilitazione in tutti i luoghi di lavoro e la estenderemo nelle piazze" aggiungono.

Antonella Rodigliano, coordinatrice regionale Nursind, assicura che "da sempre siamo disponibili al dialogo, ma ovunque ci sediamo, o nelle Aziende o in Regione, l’ascolto è limitato".