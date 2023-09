"Tagli al Pnrr, a rischio i cantieri del Comunale"

"Forte preoccupazione". La esprimono le organizzazioni sindacali del Teatro Comunale di fronte alla notizia di un taglio da 144 milioni di euro sui fondi del Pnrr, destinati a progetti soprattutto culturali. Fra gli interventi definanziati dal governo sembrerebbe rientrare il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione in piazza Verdi. "Riteniamo inaccettabili questi tagli, ancor di più nel settore della produzione culturale che il ministro Sangiuliano dice di voler tutelare – recita la nota congiunta di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom Uil e Fials-Cisal –. Inaccettabile e incredibile che questi tagli intervengano su lavori già in corso, mettendo a repentaglio non solo oltre 300 professionisti, ma anche la possibilità dei cittadini di riavere il teatro storico".

Le sigle sembrerebbero già sulle barricate: "Se le notizie dei tagli saranno confermate – concludono i sindacati –, le risposte dei lavoratori dello produzione culturale a partire dal Teatro Comunale saranno conseguenti".

Non è mancata la replica, arrivata direttamente dal Comune attraverso le parole di Anna Lisa Boni, assessore responsabile della cabina di regia del Pnrr: "Nessun cantiere si ferma. Non c’è stata ancora nessuna risposta da parte della Commissione europea, che sta valutando investimento per investimento. Per noi chiaramente sarebbero modifiche impattanti". Per Boni i cantieri si trovano infatti in "situazioni avanzate", con la decisione del governo che quindi sarebbe "non condivisibile", perché punta a "sostituire delle intere linee di finanziamento". Dal Comunale, intanto, preferiscono non commentare.

Francesco Moroni