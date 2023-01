Tagli alle luci, il via mercoledì Tanti dubbi tra le donne: "Ci sentiamo meno sicure"

di Mariateresa Mastromarino

Da mercoledì, a spegnere la luce quando non è necessario non solo i cittadini. In vista del completamento della trasformazione a led degli impianti di illuminazione pubblica, prevista entro la fine dell’anno, il Comune posticiperà l’accensione di tutti gli impianti pubblici di dieci minuti, anticipando, inoltre, anche lo spegnimento di tre minuti. Un’azione strategica che mira al risparmio delle bollette, pensando anche al consumo dell’energia. Ma questa scelta desta qualche perplessità e forti preoccupazioni tra i cittadini, che pensano alla sicurezza, ponendo il risparmio energetico in secondo piano. Tredici minuti di buio in più, infatti, spaventano in particolare le donne, dalle ragazze alle più adulte.

"È una decisione discutibile – dice Maria Rosa Mazza –. Sinceramente mi spaventa l’idea di dovere tornare dal lavoro o rincasare con il buio, soprattutto nelle vie secondarie e poco trafficate, perchè non si può mai sapere chi si nasconde dietro l’angolo. Si parla di aggressioni e violenze sessuali ogni giorno, e questa non mi sembra una misura che può aiutare a limitare il fenomeno". Ma la paura, purtroppo, le donne la vivono anche di giorno, quando tutto è illuminato.

"Penso si tratti di una tematica molto più ampia – spiega Valeria Bigo –. Servirebbero politiche diverse, con l’aggiunta di maggiori controlli, per tutelare le donne e prevenire il fenomeno della violenza, ma sicuramente l’illuminazione gioca un ruolo importante, e fa sentire noi donne più sicure". Il sentimento è condiviso anche da chi non abita in periferia o in quartieri lontani dal centro storico: "Abito vicino ai Giardini Margherita, e la reputo una zona abbastanza tranquilla – aggiunge Giulia Silvestri –. Non sono spaventata quando torno a casa, ma credo e immagino che altre ragazze, soprattutto le più giovani, abbiano paura. E rincasare camminando in una via e in una strada illuminata può fare la differenza".

Anche gli uomini si rendono conto dei pericoli, e reputano la scelta poco sicura. "Sono un ragazzo e la mia preoccupazione è, di conseguenza, diversa – afferma Bartolomeo Rusca –. Ma mi accorgo dei pericoli che corrono le ragazze, e spesso mi è capitato di vederne alcune tornare in autobus anche di notte. Non si sentono sicure, infatti, la maggior parte delle volte mi hanno chiesto di accompagnarle a casa. E l’illuminazione, in questo senso, può veramente aiutarle".

Oltre allo spegnimento anticipato delle luci, nei parchi il flusso luminoso sarà ridotto del 50% fino alle 22 e del 70% dalle 22 allo spegnimento. E per i quartieri ricchi di zone verdi, la decisione provoca rabbia e disappunto, come in Bolognina: "Penso sia una scelta intelligente per il risparmio economico ed energetico - dice Nicolò Di Ciano-. Ma per la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali non lo è per niente. Ogni giorno ci sono casi di furto, violenze e rapine, e sapere di dovere camminare per strada o nei parchi senza luce o con una luminosità parziale è preoccupante, anche per noi ragazzi e uomini".

Nel dissenso generale, però, c’è chi pensa positivo, come Alberto Taddei: "Questa scelta potrebbe apportare dei miglioramenti e degli importanti risparmi, provare non costa nulla. Per la sicurezza, invece, sarebbero necessari maggiori controlli".