"Tagli all’ospedale, la Regione parli". Il consiglio comunale sarà in piazza

Dopo la protesta la discussione. Si dibatte ancora e sempre in piazza, giovedì prossimo, il futuro del Pronto soccorso dell’ospedale di Bazzano. Un servizio messo seriamente in discussione dal progetto di depotenziamento di prestazioni e personale dell’Ausl di Bologna incluso in un piano di razionalizzazione condiviso con la Regione Emilia-Romagna. In termine tecnico si parla di ‘declassamento’: da Ps (pronto soccorso) a Ppi (punto di primo intervento). Ma come hanno spiegato i sindacati dietro queste sigle c’è la sostanza di una riduzione di orari e di rinvio dei casi più gravi al Pronto soccorso del Maggiore, con un ‘risparmio’ di tre medici e cinque infermieri da ricollocare in altre strutture.

Di questo e di altro si parlerà appunto giovedì alle 19 in piazza Garibaldi, dove il Comune di Valsamoggia ha convocato un consiglio comunale straordinario, con all’ordine del giorno un solo argomento: l’audizione dei dirigenti della Regione, di Ausl di Bologna, sindacati e sindaci dell’Unione Reno Lavino Samoggia in tema di ‘riorganizzazione’ del Pronto Soccorso di Bazzano. Un’audizione ai massimi livelli istituzionali dal momento che per la Regione è prevista la presenza dell’assessore alle politiche per la salute, Massimo Fabi, poi della direttrice dell’azienda Usl di Bologna, Anna Maria Petrini e la direttrice del distretto Ausl di Casalecchio Silvia Cestarollo. Intanto anche la semplice riduzione dell’organico per il periodo estivo presenta il conto ai pazienti come don Attilio Zanasi, 90 anni, storico sacerdote, parroco di Montebudello, artefice del Pellicano, con seri problemi di salute che domenica mattina è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso del Dossetti: "Dal gran dolore ho chiesto l’intervento del 118, sono stato in attesa quattro ore all’ospedale di Bazzano per poi essere trasferito (dopo un’ora di attesa dell’ambulanza) al Pronto soccorso del Maggiore, dove ho fatto altre ore di attesa prima di essere visitato, curato e rimandato a casa all’una di notte. Non voglio criticare ma solo dire che il nostro Pronto soccorso non deve essere depotenziato, ma migliorato, per il bene delle tante persone che ne hanno bisogno". Dura la critica dei lavoratori del Ps del Maggiore rappresentati dalla Fs-Cgil che a proposito dell’operazione definita ‘rimodulazione’ non nascondono l’impressione è "che si vogliano fare ‘le nozze con i fichi secchi’, portando un danno agli utenti e ai professionisti, sempre più invogliati a lasciare l’azienda e la provincia di Bologna, con il risultato di congestionare una situazione già critica nei Ps della città con i quasi 2mila accessi che si riverserebbero come effetto della trasformazione del Ps di Bazzano.

Gabriele Mignardi