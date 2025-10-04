Tagliando alla giunta: esce Rossi, entra Quadalti

Un nuovo ingresso nella giunta comunale di Sasso Marconi. È quello di Remo Quadalti, nominato assessore alle Politiche sociali e della salute, Associazionismo e Terzo settore, che si inserisce ora nella squadra del sindaco Roberto Parmeggiani. Quadalti subentra a Gianluca Rossi, che per motivi professionali rinuncia all’incarico di assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, lasciando le sue deleghe al primo cittadino, che lo ringrazia per il servizio svolto nel corso di questi anni. "Assumo io le sue deleghe per dare continuità ai progetti avviati per quanto riguarda i lavori pubblici e le grandi opere finanziate con i fondi Pnrr, interventi che richiedono un presidio costante e puntuale – spiega il sindaco Parmeggiani –. Al tempo stesso rafforziamo l’area sociale con un assessorato dedicato, un passo necessario viste le numerose e delicate sfide che siamo chiamati ad affrontare, oggi e in futuro. Do quindi il benvenuto e auguro buon lavoro a Remo Quadalti che, con le sue competenze e il ricco bagaglio di esperienza maturato nel tempo, saprà offrire un contributo prezioso".

L’ingresso in giunta di Remo Quadalti, originario di Marradi, si accompagna infatti a una lunga esperienza nel mondo del terzo settore e della cooperazione sociale. Attualmente impiegato come educatore professionale nel Progetto Sai, Servizio Accoglienza e Integrazione, presso il Centro Accoglienza ‘La Rupe’ di Sasso Marconi, è volontario dell’associazione ‘Emiliani’ e della Caritas parrocchiale di Pontecchio-Borgonuovo. Ha inoltre partecipato alla programmazione e progettazione di attività rivolte a servizi socio-educativi e di promozione sociale in ambito sovracomunale, a livello di Unione dei Comuni e di Città Metropolitana, e ha fatto parte della segreteria dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Un nuovo tassello che si inserisce così in un mosaico più ampio: il riassetto della ‘squadra’ è stato anche l’occasione per ridistribuire tra i componenti della giunta alcune deleghe in capo al sindaco. Nel dettaglio, alla vicesindaca Ilaria Indovini passa la delega alla Cultura, mentre l’assessora Silvia Martini si occuperà anche di Valorizzazione del Patrimonio. Ora il sindaco conserva per sé le deleghe in materia di Edilizia Privata e Urbanistica, Lavori Pubblici, Grandi opere, Pianificazione territoriale, Economia di prossimità, Ambiente e Benessere animale.

Giorgia De Cupertinis