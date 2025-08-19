La battaglia del verde a Bologna: pino presidiato in via Don Minzoni, tagliata pianta a Villa Mazzacorati

Bologna, 20 agosto 2025 – Si sono dati appuntamento, come avevano annunciato sui loro canali social, alle 6.30 del mattino. Per garantire al pino marittimo di via Don Minzoni, già ’sopravvissuto’ alla prima tranche di lavori di abbattimento programmati dal Comune, un giorno di vita in più. E per protestare, ancora, contro il taglio del patrimonio arboreo cittadino. Con bombolette e striscioni si sono presentati, di buona lena, i circa trenta fra attivisti e attiviste che, da lunedì, stanno monitorando il grande albero di fronte al Cassero di Porta Galliera, da tagliare, come sostiene l’amministrazione, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza poiché l’esemplare è a rischio ribaltamento. E, in massa, hanno aspettato l’inizio dei lavori, fissato per le 7 del mattino, in attesa degli operai.

Un’attesa vana, perché la ditta incaricata da Palazzo d’Accursio, la Avola Coop, non si è presentata sul posto per completare il lavoro (sui cartelli che comunicano gli interventi, c’è scritto che la fine è fissata per oggi, ndr), optando per l’area verde di Villa Mazzacorati. Dove hanno abbattuto un altro albero, sempre per motivi di sicurezza. Quindi, mentre il gruppo di ambientalisti, accompagnati da Potere al Popolo e dagli attivisti di qualche comitato come quello Besta e quello del Giardino San Leonardo, aspettavano con cartelloni e fischietti i dipendenti, “un altro abbattimento è stato portato a termine” nel parco di via Toscana, fa sapere il Comitato Besta: “L’albero era storto – tuona –. Il Comune giustifica ogni singolo abbattimento con ragioni di sicurezza: la Consulta del Verde ha provato insistentemente a chiedere trasparenza in merito alle potature, ma l’amministrazione non ha mai risposto nel merito, dimostrando mancata trasparenza”.

Nel frattempo, a Villa Mazzacorati, chi passeggia nell’area verde può incrociare ciò che resta del grande esemplare abbattuto, appoggiato al suolo e delimitato da un’area transennata. Ma gli attivisti non si danno per vinti di fronte a questa partita a scacchi: “Davanti a questi dispetti – commentano sui social –, ma soprattutto dato che anche domani è un giorno a rischio per l’abbattimento del pino domestico di via Don Minzoni, rilanciamo l’appuntamento”. Il presidio proseguirà dunque oggi, a partire dalle 6.30 del mattino. Chissà se, almeno oggi, gli operai si presenteranno.

Ad attenderli, in ogni caso, ci saranno diverse persone delle realtà dell’ecologismo bolognese, che sugli striscioni legati attorno al pino hanno lasciato messaggi diretti alla Giunta Lepore: “Più alberi e meno cemento” e “Non si abbattono alberi sani”. La giustificazione del Comune per l’intervento del taglio dei due pini, uno abbattuto lunedì mattina e l’altro ancora in piedi, è arrivato immediatamente dopo l’interruzione dei lavori a causa della protesta: “Si tratta di piante pericolose che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica e sono a rischio ribaltamento”. Un albero dello stesso tipo è crollato l’autunno scorso durante le forti ondate di maltempo. Su Villa Mazzacorati, invece, l’amministrazione non ha ancora fatto sapere nulla.

“Non potendo adoperarsi in Don Minzoni, gli emissari di Lepore il taglialegna sono passati a Villa Mazzacorati – stuzzica il capogruppo del Carroccio Matteo Di Benedetto –. Anche in questo caso, nessuna condivisione con la cittadinanza delle informazioni relative all’abbattimento, nessuna valutazione di misure alternative, nessuna possibilità di proporle per associazioni e cittadini. La partecipazione non esiste”.