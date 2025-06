Tagliatelle XXL, è boom: "Il ragù batte lo spaccio"

Difficile non fermarsi in Piazza XX Settembre a gustare un piatto di tagliatelle al ragù. Da ieri mattina e fino a oggi pomeriggio alle 16, infatti, il profumo invitante di uno dei piatti iconici della cucina bolognese è il protagonista di XXL Piazza Libera, il cartellone di eventi che, insieme ad Ascom e Comune, punta alla riqualificazione della piazza vicina alla stazione dal degrado. Il progetto vede il coinvolgimento attivo di partner come Emil Banca, Fondazione Bologna Welcome, Cisl, Canali di Bologna e il supporto di Prefettura, Forze dell’ordine e istituzioni.

Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna, mentre gusta un piatto di tagliatelle accompagnato dal pane del Reno per fare l’immancabile scarpetta, è raggiante: "L’obiettivo di questa maratona del ragù era raggiungere quota mille pasti. Ma, vedendo il successo dell’inizativa il primo giorno, siamo certi che domani (oggi, ndr) supereremo il traguardo".

In piazza XX Settembre la ’machina’ ’Ascom è partita alle 10.30 con l’Associazione sfogline di Bologna e provincia che produceva tagliatelle ’a vista’ accompagnate dal ragù preparato dal sindacato macellai di Federcarni, il tutto cucinato dall’Associazione cuochi bolognesi. "In tanti hanno voluto gustare i nostri piatti: bolognesi, stranieri, tantissimi turisti attratti anche dal lavoro delle sfogline, tant’è che molte di loro sono state immortalate in foto e video. Insomma, nonostante il caldo, l’affluenza è stata continua, con un picco, chiaramente, all’ora di pranzo", racconta Tonelli.

Tra tanti piatti di tagliatelle, a un certo punto, sono spuntati anche i tortellini. "Solo una dimostrazione di una nostra sfoglina – dice il dg di Ascom – non li abbiamo cucinati. Ma i turisti stranieri erano interessatissimi e qualcuno di loro li ha acquistati per portarli a casa come souvenir". La seconda parte della giornata è proseguita con lo spettacolo dei burattini di Riccardo Pazzaglia che ha conquistato i bambini, ma anche tanti adulti.

"Il senso di queste giornate? Il profumo di ragù è riuscito a battere l’odore della cannabis e lo spaccio", sintetizza Tonelli che ricorda come il ricavato dell’iniziativa (ogni piatto di tagliatelle con il pane del Reno è venduto a 8 euro, ndr) andrà all’associazione che gestisce il baretto in piazza e una parte alle onlus che hanno partecipato all’iniziativa. Prossimo appuntamento? Il 3 luglio con il concerto della Fanfara dell’Arma dei Carabinieri dalle 21.