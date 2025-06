Tagliatelle XXL, weekend tutto da gustare in piazza XX Settembre

Bologna, 19 giugno 2025 – Una piazza di tagliatelle formato XXL. Un weekend tutto da gustare attende bolognesi e turisti nello spazio aperto e partecipato di piazza XX Settembre, XXL Piazza Libera.

Sabato 21, dalle 10.30 alle 22, e domenica 22, dalle 10.30 alle 16, questo spazio si trasformerà in una grande cucina a cielo aperto. Promosso da Confcommercio Ascom Bologna, in coprogettazione con il Comune di Bologna, ‘Tagliatelle XXL’ è un'iniziativa che celebra la cucina tradizionale bolognese nel segno della condivisione.

Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom racconta il percorso fatto insieme a diverse realtà territoriali per la realizzazione di XXL Piazza Libera, grazie alla quale «stiamo riuscendo a far calare il degrado in questo tratto, che rappresenta uno dei biglietti da visita più importanti della città», dice Tonelli.

"La piazza è delle famiglie. La ‘giostra’ non funziona solo il sabato e la domenica ma anche durante la settimana. E mi preme ricordare e celebrare i numerosissimi giovani che lavorano all’interno di queste attività”, continua Tonelli.

Un’ampia rete di realtà che lavora per migliorare piazza XX Settembre: "Tagliatelle e pane del Reno in piazza sembrano un po’ una strana coppia – afferma l’assessora comunale alla Sicurezza, Matilde Madrid –. Il cibo è il simbolo dello stare insieme. La ‘L’ significa una piazza libera dallo spaccio e dal degrado e larga di persone che si ritrovano nella stessa proposta”.

Protagonisti di questa due giorni sono i sapori autentici della nostra terra. Le tagliatelle al ragù bolognese, preparate dall’Associazione sfogline di Bologna e Provincia, cucinate dai cuochi dell’Associazione cuochi bolognesi, e saranno accompagnate dal ragù classico bolognese preparato dal Sindacato macellai di Federcarni Confcommercio Ascom Bologna.

Un’esperienza gastronomica che unisce tradizione e qualità e un evento che nasce dall’impegno di diverse associazioni. Ad arricchire il piatto una fetta del Pane del Reno – per fare la scarpetta, ovviamente - preparato dagli associati del' Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, perfetta per la scarpetta finale, come vuole la vera cultura popolare bolognese.

"Con una fava prendiamo tanti piccioni: per la prima volta uniamo tante eccellenze della cucina bolognese in un solo punto", spiega il presidente dell’Associazione Panificatori di Bologna Antonio Di Benedetto.

"La bolognesità del prodotto è importante per noi, qualsiasi cosa che faccia del bene alla città noi ci siamo”, racconta il presidente Federcarni Bologna Stefano Casella. Invece, Giuseppe Boccuzzi, Associazione cuochi Bologna, porterà “la cucina tradizionale bolognese. A tutti coloro che verranno faremo vedere la nostra storia culinaria. Noi ci siamo”.

È della stessa opinione anche Angelo Taschetta: "Lavoriamo sempre per il bene della città. Quello che costruiamo oggi di positivo sarà il bello del domani. Le tagliatelle sono un piatto che puoi mangiare ovunque, le puoi quasi portare in tasca”.

A completare l'offerta, il bar sarà attivo come sempre per tutta la giornata, offrendo bevande e momenti di ristoro in piena atmosfera estiva. Tagliatelle XXL è all’interno del cartellone di eventi di XXL Piazza Libera. Insieme ad Ascom e il Comune, il progetto vede il coinvolgimento attivo di partner come Emil Banca, Fondazione Bologna Welcome, Canali di Bologna e il supporto di Prefettura, Forze dell’ordine e istituzioni.