Taglio alberi, gli ambientalisti diffidano il Comune di Bologna

Bologna, 26 agosto 2025 – Una dozzina tra associazioni e comitati ambientalisti diffidano formalmente il Comune sul tema, diventato negli ultimi tempi assai spinoso, del taglio degli alberi.

“Se il Comune dovesse perdurare nelle prassi seguite finora”, scrivono le associazioni in una nota che annuncia la diffida, si procederà ad “agire legalmente in tutte le sedi pertinenti”. In calce le firme di Lac, Animal Liberation, Isde-Medici per l’ambiente, Comitato Tutela alberi, Lav, Lipu, Cruelty Free, Santa Bellezza, Comitato Cavazzoni, Comitato ViviAmo Bologna, Comitato Fermiamo i mostri urbani, Comitato Santa Viola e Comitato Bologna l’aeroporto incompatibile. Queste sigle accusano il Comune di essersi rifiutato di fornire alla Consulta del verde gli elenchi degli alberi per i quali erano stati proposti o autorizzati abbattimenti. Da qui, nella diffida, si chiede che “l’abbattimento di alberi appartenenti al verde pubblico comunale siano pubblicati su ‘Amministrazione trasparente’, con attribuzione di un congruo termine per consentire l’interlocuzione della cittadinanza sugli stessi”. O potrebbe ravvisarsi l’omissione di atti d’ufficio.