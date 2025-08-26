Da Dante ai bagnini

Davide Rondoni
Da Dante ai bagnini
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Rischio botulinoGianni MorandiDivieto di balneazioneAlga tossicaPatron del PapeeteSofia Raffaeli
Acquista il giornale
CronacaTaglio alberi, gli ambientalisti diffidano il Comune di Bologna
26 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Taglio alberi, gli ambientalisti diffidano il Comune di Bologna

Taglio alberi, gli ambientalisti diffidano il Comune di Bologna

La protesta di associazioni e comitati: “Pubblicare per tempo l’ordine di abbattimento”

Protesta degli attivisti in Comune contro il taglio degli alberi in città (foto Schicchi)

Protesta degli attivisti in Comune contro il taglio degli alberi in città (foto Schicchi)

Per approfondire:

Bologna, 26 agosto 2025 – Una dozzina tra associazioni e comitati ambientalisti diffidano formalmente il Comune sul tema, diventato negli ultimi tempi assai spinoso, del taglio degli alberi.

“Se il Comune dovesse perdurare nelle prassi seguite finora”, scrivono le associazioni in una nota che annuncia la diffida, si procederà ad “agire legalmente in tutte le sedi pertinenti”. In calce le firme di Lac, Animal Liberation, Isde-Medici per l’ambiente, Comitato Tutela alberi, Lav, Lipu, Cruelty Free, Santa Bellezza, Comitato Cavazzoni, Comitato ViviAmo Bologna, Comitato Fermiamo i mostri urbani, Comitato Santa Viola e Comitato Bologna l’aeroporto incompatibile. Queste sigle accusano il Comune di essersi rifiutato di fornire alla Consulta del verde gli elenchi degli alberi per i quali erano stati proposti o autorizzati abbattimenti. Da qui, nella diffida, si chiede che “l’abbattimento di alberi appartenenti al verde pubblico comunale siano pubblicati su ‘Amministrazione trasparente’, con attribuzione di un congruo termine per consentire l’interlocuzione della cittadinanza sugli stessi”. O potrebbe ravvisarsi l’omissione di atti d’ufficio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Dalle cittàAmbiente