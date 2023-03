Taglio alla terapia intensiva Covid "Letti extra budget per salvarla"

di Donatella Barbetta

Salvare la terapia intensiva Covid dell’Irccs Sant’Orsola: è l’obiettivo di Luca Rizzo Nervo, titolare della Salute a palazzo d’Accursio.

Assessore, sorpreso dalla chiusura annunciata a partire da maggio?

"La decisione si inserisce in un quadro economico-finanziario nazionale di mancati rimborsi per le spese Covid che conosciamo, tuttavia ho parlato con l’Azienda e la Regione perché questo è un segnale preoccupante".

Che cosa intende fare perché i 14 letti non siano archiviati definitivamente?

"Vorrei che almeno un certo numero di quei posti venisse salvato in una progettualità che va oltre la singola Azienda e probabilmente anche oltre la Regione".

È alla ricerca di un modello nazionale?

"Se è vero che la terapia intensiva Covid del Policlinico in tre anni di pandemia ha rappresentato un’esperienza unica e nel tempo ha sviluppato competenze speciali nell’ambito dei virus respiratori, non vedo perché dovremmo disperdere tutto questo. Inoltre, nel momento dell’inaugurazione della Covid Intensive Care si disse che la dotazione dei letti dell’epoca era insufficiente e per questo fu fatto quell’investimento. Quindi adesso bisogna puntare su letti extra budget riconosciuti a livello nazionale. È la prospettiva da perseguire, dal momento che la chiusura per ora è limitata soltanto alla primavera-estate".

Il taglio dei 14 letti rallenterà lo smaltimento delle liste d’attesa chirurgiche?

"Da anni è difficile raggiungere un equilibrio tra i letti necessari all’emergenza e alla chirurgia programmata. Il tema rimane in un quadro di complessità".

Come prosegue la ricerca di letti di cure intermedie?

"Abbiamo avuto disponibilità dal privato accreditato e dall’Asp, ma ora c’è bisogno che la Regione stabilisca le tariffe, così potremo capire quanto sono sostenibili alcuni progetti".

E gli ambulatori per i codici di bassa intensità accanto ai Pronto soccorso?

"Nella prossima seduta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana presenteremo ai sindacati i risultati della sperimentazione di Bentivoglio. Un’anticipazione? Sappiamo che ha avuto soddisfazione da parte degli operatori e dei cittadini. Faremo una valutazione dell’esperienza per essere in grado di proseguirla anche in altre sedi".