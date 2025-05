Taglio del nastro alla Coop rinnovata

Verrà inaugurato oggi a Pianoro il rinnovato supermercato Coop, in Via Padre Marella 4, dopo i lavori di restyling incominciati ad aprile e condotti a negozio aperto. Per festeggiare insieme a tutta la comunità la partenza della Coop tutta nuova, appuntamento a partire dalle 9 presso il negozio per la cerimonia inaugurale, a cui parteciperanno tra gli altri il sindaco Luca Vecchiettini e Domenico Trombone, Presidente di Coop Alleanza 3.0. Dopo il momento istituzionale, don Daniele Brusca, parroco di Pianoro, benedirà la struttura.