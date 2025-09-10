Nella stanza di un santo
Nella stanza di un santo
Taglio del nastro alla nuova scuola dell'infanzia
10 set 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
Taglio del nastro alla nuova scuola dell’infanzia

La struttura avrà 5 sezioni, aula morbida e giardino "Sabato l’inaugurazione".

Una nuova scuola dell’infanzia a Castel Maggiore già pronta per questo anno scolastico. "Sabato alle 10 – dicono il sindaco Luca Vignoli e Maria Antonietta Esposito, dirigente scolastica – si celebra un momento molto importante per la nostra comunità, sia scolastica che cittadina: l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia di via Emanuela Loi, a cui invitiamo i cittadini a partecipare numerosi. Un progetto che è diventato realtà grazie alla sinergia di tante persone: progettisti, amministratori, tecnici, insegnanti e cittadini".

"La scuola dell’infanzia – continuano il primo cittadino e la dirigente scolastica – è uno dei primi luoghi in cui il bambino e la bambina iniziano a scoprire sé stessi, gli altri e il mondo. Qui si pongono le basi della crescita, non solo cognitiva ma anche affettiva, relazionale e sociale. Non è solo un edificio con giardino ma uno spazio stimolante e accogliente, di vita, di gioco, di scoperta. Un luogo dove i bambini e le bambine vengono accolti, valorizzati e incoraggiati a esprimere la propria unicità".

E così la scuola di via Loi si presenta con 5 sezioni eterogenee molto ampie con spazi condivisi, un’aula morbida dove fare progetti in piccolo gruppo e un lungo corridoio allestito sia per attività laboratoriali (arte, coding e scienze) sia per accogliere progetti legati alla lettura. "La scuola – aggiungono Vignoli e Esposito – ha un giardino dove poter sperimentare il proprio corpo in relazione all’ambiente naturale e poter apprendere secondo le indicazioni dell’educazione all’aperto".

p. l. t.

