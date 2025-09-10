Taglio del nastro alla nuova scuola dell’infanzia

Una nuova scuola dell’infanzia a Castel Maggiore già pronta per questo anno scolastico. "Sabato alle 10 – dicono il sindaco Luca Vignoli e Maria Antonietta Esposito, dirigente scolastica – si celebra un momento molto importante per la nostra comunità, sia scolastica che cittadina: l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia di via Emanuela Loi, a cui invitiamo i cittadini a partecipare numerosi. Un progetto che è diventato realtà grazie alla sinergia di tante persone: progettisti, amministratori, tecnici, insegnanti e cittadini".

"La scuola dell’infanzia – continuano il primo cittadino e la dirigente scolastica – è uno dei primi luoghi in cui il bambino e la bambina iniziano a scoprire sé stessi, gli altri e il mondo. Qui si pongono le basi della crescita, non solo cognitiva ma anche affettiva, relazionale e sociale. Non è solo un edificio con giardino ma uno spazio stimolante e accogliente, di vita, di gioco, di scoperta. Un luogo dove i bambini e le bambine vengono accolti, valorizzati e incoraggiati a esprimere la propria unicità".

E così la scuola di via Loi si presenta con 5 sezioni eterogenee molto ampie con spazi condivisi, un’aula morbida dove fare progetti in piccolo gruppo e un lungo corridoio allestito sia per attività laboratoriali (arte, coding e scienze) sia per accogliere progetti legati alla lettura. "La scuola – aggiungono Vignoli e Esposito – ha un giardino dove poter sperimentare il proprio corpo in relazione all’ambiente naturale e poter apprendere secondo le indicazioni dell’educazione all’aperto".

p. l. t.