Taglio del nastro della fontana regalata da Nara Berti

Un taglio del nastro speciale quella che ha avuto luogo qualche giorno fa nel centro di San Pietro in Casale. Qui, infatti, si è tenuta l’inaugurazione di una fontana speciale: quella voluta da Nara Berti e donata alla comunità in segno di riconoscenza per l’Unione Reno Galliera. Quest’ultimo è proprio l’ente che Nara Berti ha diretto fin dal 2001 e in cui ha ricoperto i ruoli di direttrice coordinatrice e di dirigente degli Affari Generali e della Gestione del territorio fino al 30 novembre scorso, quando si è congedata per pensionamento. Un gesto, come ha spiegato la Berti stessa nel breve discorso prima del taglio del nastro: "Dettato dalla volontà di lasciare un segno tangibile del suo passaggio e di restituire almeno parte di quanto ricevuto in tutti questi anni, arricchendo al tempo stesso il territorio di un oggetto utile e accogliente sia per chi ci vive sia per chi è solo di passaggio".

Alla cerimonia erano anche presenti il Presidente dell’Unione Alessandro Erriquez e il sindaco di San Pietro in Casale Claudio Pezzoli, il quale ha ricordato come la scelta del luogo in cui istallare la fontana - uno spazio verde che si apre su via Pescerelli, di fronte alla sede dell’Unione - sia stata dettata non solo da questa vicinanza ma anche dal fatto che si tratta del luogo stesso in cui sorgeva, in passato, l’acquedotto comunale, con un grande serbatoio dell’acqua poi demolito. Ai brevi discorsi e al tradizionale taglio del nastro è seguito infine un piccolo rinfresco.