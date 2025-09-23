Taglio del nastro della piscina: "Punto di riferimento per tutti"

Una struttura moderna, sostenibile e funzionale: è stata inaugurata la piscina di Castenaso. L’idea di dotare Castenaso di un impianto natatorio prende forma nel 2013 grazie a una proposta della società Rari Nantes Castenaso, che oggi ne è anche proprietaria. Un percorso lungo, che ha saputo coniugare visione imprenditoriale e attenzione pubblica, reso possibile grazie alla collaborazione tra soggetti privati e amministrazione comunale. Il progetto ha attraversato ostacoli complessi ma è arrivato al traguardo anche grazie al lavoro di squadra.

"Inauguriamo molto più di una piscina — commenta il sindaco Carlo Gubellini —, apriamo uno spazio pensato per le persone, per il benessere e la socialità. È un progetto che abbiamo voluto con determinazione e che rispecchia il nostro modo di amministrare: visione, concretezza e capacità di costruire alleanze solide tra pubblico e privato. Un investimento sul futuro, che sarà punto di riferimento per famiglie, giovani, scuole e associazioni". A fianco del sindaco e della giunta comunale, anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini, che ha voluto sottolineare l’importanza dello sport nella formazione delle giovani generazioni, sia per i valori che lo sport trasmette sia per i benefici sulla salute. Irene Priolo plaude al successo della collaborazione tra pubblico e privato che insieme portano ricchezza per la comunità.

Roberto Dalle Nogare, presidente di Rari Nantes Castenaso, ha presentato gli ospiti sportivi: Davide Cassol, ex nazionale di nuoto e primatista italiano nei 100 rana e 100 misti, Ekaterina Vasilyeva, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 con la nazionale russa di pallanuoto, Adrian Muntean, campione mondiale master di pallanuoto, e Filippo Gori, oro agli europei U16.

L’impianto è composto da una vasca coperta da 25 metri a 6 corsie e accoglierà corsi per tutte le fasce d’età: nuoto per bambine e bambini, adulti, acquagym, nuoto libero, attività in gravidanza e in età prescolare, oltre a percorsi preagonistici. I residenti del Comune avranno accesso a uno sconto del 10% su tutte le attività grazie alla Castenaso Card.