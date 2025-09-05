Taglio del nastro in farmacia. Apre il nuovo presidio a Stiore

Aprirà ufficialmente al pubblico domani la Farmacia Santa Maria Assunta, un nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità di Monteveglio e della Valsamoggia, in via Sant’Egidio 15 a Stiore. Un progetto fortemente voluto dalla dottoressa Loredana Fazzolari, farmacista con anni di esperienza nelle città metropolitane di Milano e Bologna, che ha scelto di costruire uno spazio moderno e accessibile dove la professionalità si unisce all’ascolto, alla fiducia e all’innovazione.

"Abbiamo immaginato una farmacia che non fosse solo un luogo di passaggio, ma uno spazio in cui ogni persona possa sentirsi accolta, ascoltata, consigliata. Dove ogni esigenza di salute abbia il suo tempo e la sua attenzione", racconta la dottoressa Fazzolari. La farmacia offrirà non solo farmaci con e senza prescrizione, ma anche servizi come Ecg, holter cardiaco e pressorio, autoanalisi, prenotazioni Cup, consulenze cosmetiche, oltre a un’attenta selezione di integratori, make-up di qualità farmaceutica e prodotti naturali.

L’inaugurazione sarà accompagnata da una giornata di iniziative speciali, omaggi, giornate promozionali e la possibilità di testare alcuni prodotti gratuitamente. Sarà inoltre attivo un canale diretto via WhatsApp, per prenotare prodotti, chiedere informazioni e fissare appuntamenti in modo semplice e immediato.