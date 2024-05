Taglio del nastro per il Campus Kid. Il nuovo polo scolastico della città

Inaugurato il Campus Kid, un nuovo polo urbano polifunzionale nel quadrante tra via Kennedy e via Woolf a San Lazzaro. Ospiterà appuntamenti scolastici (delle Donini e Jussi), sportivi (stadio, piscina, palestre e campi da calcetto) e culturali (teatro/auditorium). Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di 19 milioni di euro, di cui 10 finanziati da enti sovraordinati. Tra questi anche 4,8 milioni del Pnrr per la rigenerazione urbana. La realizzazione del nuovo edificio progettato dallo studio Mario Cucinella Architects è stata l’occasione per restituire alla comunità un pezzo di città con elevato potenziale sociale e ambientale. Un complesso unitario aperto alla comunità e in armonia con il parco urbano. In settembre Campus Kid ospiterà tra primarie e secondarie complessivamente circa 800 tra bambini e ragazzi.

Per la sindaca Isabella Conti: "È una giornata di festa . Dopo nove anni ci siamo riusciti. Uno spazio che, allo scadere del mio mandato, sono fiera di lasciare al nostro futuro: ai giovani che potranno vivere e crescere in questa scuola".

"La scuola - sottolinea l’architetto Mario Cucinella -non è solo un edificio, ma il fondamento su cui si costruisce il futuro della società. Luce, colori, spazi dinamici e flessibili, cortili e giardini, il contatto con la natura, questo intervento architettonico mira a creare un complesso unitario che, attraverso una progettazione attenta, si adatta alle esigenze della società in costante evoluzione, contribuendo a un futuro più sostenibile e inclusivo. Un ambiente aperto alla comunità in cui la bellezza degli spazi è in armonia con l’ambiente circostante".

Il governatore Stefano Bonaccini ha concluso: "Inaugurare una scuola è una delle più grandi soddisfazioni per un amministratore pubblico perchè ti permette di lasciare uno spazio al bene più prezioso che abbiamo: figli e nipoti. Dobbiamo investire sempre più, nel prossimo futuro, sul capitale umano indispensabile se vogliono essere competitivi con gli altri territorio a livello nazionale ed internazionale.

Zoe Pederzini