Taglio del nastro per il nuovo centro sportivo

Tanti i cittadini che, ieri mattina, hanno voluto prendere parte alla cerimonia di inaugurazione, in via Ho Chi Minh a Bentivoglio, della nuova tribuna dell’impianto sportivo. La tribuna rinnovata, con accesso per disabili e coperta, ha necessitato di un finanziamento di 620mila euro: il 50 per cento della cifra è stata stanziata con un contributo della Regione Emilia Romagna. I lavori di sostituzione delle tribune, inseriti all’interno di un intervento di riqualificazione con criteri di sostenibilità ambientale ed energetica, oltre che di abbattimento delle barriere architettoniche, hanno portato anche ad una moderna struttura antisismica. La nuova tribuna è inoltre dotata di una copertura permanente in grado di accogliere al meglio il pubblico dei tifosi.

Al taglio del nastro, avvenuto nella parte antistante all’impianto sportivo dove è stato creata anche un’area con panchine e marciapiede, erano presenti: Stefano Bonaccini, presidente della Regione, Erika Ferranti, sindaco di Bentivoglio, Chiara Nicolodi, assessore allo Sport, Alessandro Erriquez, presidente dell’Unione Reno Galliera, Simone Alberici, presidente Crer Figc ed Elmo Soverini, presidente Bentivoglio Calcio.

"Mi fa sempre molto piacere partecipare all’inaugurazione di un impianto sportivo, perché campi da gioco, palazzetti, piscine oltre a essere luoghi in cui praticare attività fisica, con i benefici che tutti sappiamo per la salute, sono anche spazi di incontro e condivisione, soprattutto per i più giovani- ha sottolineato Bonaccini-. Luoghi in grado di unire il benessere fisico dei singoli a quello sociale di un’intera comunità, rafforzando le relazioni tra le persone e il senso di appartenenza. Da qui il nostro impegno avviato in questi anni con il Piano per l’impiantistica sportiva. Un Piano senza precedenti per quantità e qualità degli interventi, che stiamo realizzando in stretta collaborazione con i Comuni".

"Si tratta di un intervento molto sentito in quanto era un’importante esigenza per la nostra comunità e per la Bentivoglio Calcio, grande realtà locale - sottolineato la sindaca Erika Ferrante. Investire sullo sport significa guardare al futuro. Questo è un impianto nel cuore di Bentivoglio che oltre ad essere presidio sportivo è punto di snodo ed incontro da quando nacque nel ‘45 e da quando, negli anni Cinquanta, la Bentivoglio calcio intraprese le prime attività sportive. Sono state sistemate anche le condutture idriche, con un occhio alla sostenibilità".

z. p.