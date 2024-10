Taglio del nastro per la Sterigenics . Inaugurato il nuovo impianto

Taglio del nastro per Sterigenics, società controllata da Sotera Health e leader globale nei servizi di sterilizzazione in outsourcing che ha organizzato una cerimonia di inaugurazione per celebrare il completamento dell’espansione del suo impianto a raggi gamma di Minerbio.

L’espansione dell’impianto raddoppia l’attuale capacità di sterilizzazione, permettendo a Sterigenics di accogliere e attrarre nuovi clienti nei settori dei Dispositivi Medici, Farmaceutico, Cosmetico e della Sicurezza Alimentare in Italia e nel bacino del Mediterraneo, creando al contempo nuovi posti di lavoro.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Marco Fantoni, ad di Sterigenics Italy, Mike Rutz, presidente di Sterigenics, Franco Cioce, esperto di radioprotezione, Nicola Barni, presidente di Confindustria Dispositivi Medici, Roberta Bonori, sindaco di Minerbio e Stefano Bonaccini, membro del Parlamento Europeo.

"In un settore sanitario in costante crescita, la sicurezza e la sterilità dei prodotti sono più importanti che mai; questo traguardo è stato possibile grazie a tempo, impegno e determinazione, di tutti i dipendenti di Sterigenics Italy e dei loro colleghi venuti da tutto il mondo, oltre a fornitori e consulenti che hanno fornito supporto e servizi durante il progetto”, ha dichiarato l’ad Marco Fantoni.

Sterigenics Italy, con oltre cinquant’anni di attività, oggi rappresenta uno dei più completi e versatili centri europei di irraggiamento gamma.