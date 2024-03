Taglio del nastro per la ’Virgola’. I ragazzi allestiranno gli spazi

Cerimonia vivace ieri pomeriggio alla Casa della conoscenza di Casalecchio dove lo spazio della ‘Virgola’ cambia nuovamente funzione e da oggi diventa una delle sedi del Centro giovanile ‘diffuso’. Insomma la sede privilegiata delle attività di aggregazione giovanile che solo pochi anni fa erano state oggetto del progetto di Spazio Eco di via dei Mille a poca distanza dal municipio. "E’ uno spazio centrale, più accessibile a tutti i ragazzi, vicino alla biblioteca, alle scuole e ben servito dai trasporti pubblici" sostiene l’assessore Simona Pinelli che ha spiegato come per i ragazzi (una ventina quelli presenti ieri, affiancati dagli educatori di Open Group) si sia messa a disposizione questo grande locale che affaccia sulla Porrettana, che verrà allestito, imbiancato ed arredato con l’aiuto degli stessi giovanissimi che staranno qui i pomeriggi del martedì, giovedì e venerdì. Mentre nelle altre due giornate di attività, il lunedì e il mercoledì la sede si sposterà nei locali del centro sociale del quartiere San Biagio in via Pietro Micca. Intanto nel corso della breve cerimonia conclusa col taglio del nastro si è data notizia del concorso di idee per dare un nome al nuovo corso del centro giovanile ed illustrato il programma di attività suddivise per giorni: pittura e disegno artistico il lunedì, giochi di società il martedì, ‘girls’ talk’ solo al femminile il mercoledì, relax con balotte, musica e wonderwall il giovedì, cinema il venerdì.