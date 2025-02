Taglio del nastro per Niuais, la qualità femminile al potere

Nuove attività in quel di San Lazzaro. Pochi giorni fa, infatti, si è tenuto il taglio del nastro per Niuais, negozio di abbigliamento femminile al primo piano in via Caselle 69. Al taglio del nastro, che si è svolto all’interno degli ampi spazi dell’attività, 150 metri quadrati con tanto di accogliente angolo ristoro, ampi camerini e zona bagno per i clienti, erano presenti Giancarlo Tonelli, direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna, Lina Galati Rando, vicepresidente Confcommercio Ascom Bologna, il sindaco di San Lazzaro, Marilena Pillati (a destra, il taglio del nastro).

Così, nei nuovissimi locali in cui tutto è frutto dell’amore, della passione e della dedizione di Sara e Simona, le imprenditrici che hanno dato vita a questo progetto, Niuais ha ricevuto l’abbraccio caloroso di Confcommercio Ascom Bologna e di un’intera comunità cittadina. "È sempre un piacere festeggiare l’apertura di una nuova attività – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna – e lo è, in particolare, in questo caso: perché Sara e Simona sono imprenditrici capaci, che credono fermamente in un progetto innovativo che mette al centro due parole chiave dell’economia di prossimità: qualità e relazione. La qualità è sotto gli occhi di tutti, basta entrare nei nuovissimi spazi di Niuais per rendersene conto, mentre quando faccio riferimento al concetto di relazione non penso soltanto a quella con le clienti ma anche a quella con la comunità: è questo il modello di shopping del futuro, che sposa dimensione fisica, digitale e sociale, puntando sempre all’eccellenza, di prodotto e servizio".