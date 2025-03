"Taglio dell’Irap in Appennino"

"Le attività economiche dell’Appennino bolognese svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento e nella tutela del territorio. Per questo è necessario che la Regione introduca misure di sostegno concrete, come il credito d’imposta per ridurre l’Irap". Lo sostiene Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. "La risoluzione presentata dal Gruppo di Fratelli d’Italia in Regione, e che come Capogruppo sostengo fortemente, va proprio in questa direzione, impegnando la Giunta a promuovere un nuovo bando che rilanci una misura già applicata con successo in passato – afferma Evangelisti –. È essenziale garantire condizioni fiscali più favorevoli alle imprese delle aree montane, che affrontano costi maggiori e difficoltà strutturali, per incentivare la crescita economica e salvaguardare il nostro territorio".