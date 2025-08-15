"Taglio di alberi, servono comunicazioni preventive"

Legambiente sostiene l’operato del Comune sul verde, ma i distinguo non mancano. A partire dalla richiesta di "una mappa precisa degli interventi preventivati sulle alberature nei tratti di linea ancora da realizzare": "L’amministrazione deve fornire preventivamente ai cittadini dati chiari e precisi sulle modifiche previste nell’assetto urbano, con particolare riferimento alle alberature". Per Legambiente, poi, "si dovrebbero programmare nei periodi stagionali idonei espianti seguiti da rimessa a dimora". Sul caso del bagolaro presunto testimone della Battaglia della Bolognina ("Non ci lascia indifferenti"), però, l’associazione non ha trovato "un punto di incontro" con i comitati.

Su Facebook, intanto, Moreno Masotti (segretario di Forza Italia al Navile) ha ripubblicato un post dello stesso comitato criticando l’intervento, rispondendo sul tema delle fake news e rilanciando l’alternativa di un passaggio del tram in mezzo a piazza dell’Unità: "Le argomentazioni del sindaco non sembrano reggere. Sostiene che il progetto attuale è stato scelto per salvare 50 alberi, ma questo non è pertinente: la decisione di non interrare più via Ferrarese è stata presa prima che si presentasse il problema di piazza dell’Unità. Inoltre, il sindaco fa riferimento a migliaia di firme e a un lungo confronto con la cittadinanza". Eppure il comitato assicura di "non essere mai stato messo a conoscenza di queste firme" e, nonostante le ripetute richieste, di "non aver mai avuto la possibilità di vederle".

fra. mor.