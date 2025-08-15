Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
15 ago 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
"Taglio di alberi, servono comunicazioni preventive"

Legambiente incalza la giunta ma la 'promuove' per il caso di piazza dell'Unità

Legambiente incalza la giunta ma la ‘promuove’ per il caso di piazza dell’Unità

Legambiente incalza la giunta ma la ‘promuove’ per il caso di piazza dell’Unità

Legambiente sostiene l’operato del Comune sul verde, ma i distinguo non mancano. A partire dalla richiesta di "una mappa precisa degli interventi preventivati sulle alberature nei tratti di linea ancora da realizzare": "L’amministrazione deve fornire preventivamente ai cittadini dati chiari e precisi sulle modifiche previste nell’assetto urbano, con particolare riferimento alle alberature". Per Legambiente, poi, "si dovrebbero programmare nei periodi stagionali idonei espianti seguiti da rimessa a dimora". Sul caso del bagolaro presunto testimone della Battaglia della Bolognina ("Non ci lascia indifferenti"), però, l’associazione non ha trovato "un punto di incontro" con i comitati.

Su Facebook, intanto, Moreno Masotti (segretario di Forza Italia al Navile) ha ripubblicato un post dello stesso comitato criticando l’intervento, rispondendo sul tema delle fake news e rilanciando l’alternativa di un passaggio del tram in mezzo a piazza dell’Unità: "Le argomentazioni del sindaco non sembrano reggere. Sostiene che il progetto attuale è stato scelto per salvare 50 alberi, ma questo non è pertinente: la decisione di non interrare più via Ferrarese è stata presa prima che si presentasse il problema di piazza dell’Unità. Inoltre, il sindaco fa riferimento a migliaia di firme e a un lungo confronto con la cittadinanza". Eppure il comitato assicura di "non essere mai stato messo a conoscenza di queste firme" e, nonostante le ripetute richieste, di "non aver mai avuto la possibilità di vederle".

fra. mor.

