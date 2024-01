Tajani: "I 30 orari? Inapplicabili, è una farsa"

La Città 30? "Una farsa". Lo ha sostenuto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Il tema era la possibilità di applicare un limite simile a Roma, intervistato dal Tg4. E il punto di vista di Tajani è apparso molto chiaro. Sulla città a 30 km/h "ho qualche perplessità – ha detto –, è un limite troppo basso. A Bologna nessuno lo rispetterà, quindi diventa una sorta di farsa. È difficile vedere la reale concretizzazione del rispetto di questo limite".

Sul tema è intervenuta anche la Lega bolognese che plaude all’intervento di Salvini, che ha annunciato una direttiva per modificare le norme sulla Città 30: "Ringraziamo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini – hanno detto il segretario Cristiano Di Martino e il capogruppo Matteo di Benedetto – per il prezioso lavoro che sta facendo sui limiti di velocità e sull’uso degli autovelox. Soprattutto a fronte di sindaci come Lepore che rischiano di farne un uso indiscriminato a danno della cittadinanza, anche con limiti di velocità assurdi. Ringraziamo anche per il lavoro sull’articolo 142.2 del codice della strada, rispetto al quale abbiamo più volte sollevato il rischio di conflitto con il progetto Città 30, così come strutturato da Lepore, già da questa estate. L’augurio è che si individui la strada migliore da percorrere per il bene della comunità". Poi si sono rivolti Lepore: "Da parte nostra continuiamo a invitare il sindaco a dialogare con la cittadinanza – proseguono i leghisti – sospendere la misura ed eventualmente, se ritieni di volerla comunque portare avanti, dare ai bolognesi il referendum che chiedono. Quanto emerso circa l’attenzione del ministero su Bologna è un dato positivo, segnale di un governo che convintamente ascolta il territorio e la cittadinanza".

Di Matteo ha replicato, infine, anche al ricorso al Tar annunciato dal Codacons contro Salvini: "Fa ricorso su una direttiva che non è ancora stata pubblicata? Semplicemente parte da un preconcetto ideologico e a prescindere vuole dare contro alla Lega. Il presidente Rienzi per coerenza dovrebbe dimettersi e prendere la tessera del Pd".