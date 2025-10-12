Talent scout, nuova denuncia. Una bimba: "Molestata al casting". Lui: "Un inferno, non sono un mostro"

Fissata l’udienza preliminare per il talent scout del cinema accusato di violenza sessuale su minore dopo la denuncia di un ragazzo, che aveva 11 anni all’epoca dei fatti. E ora si fa avanti un’altra ragazzina, che si è rivolta alla polizia e anche lei ha denunciato l’uomo per molestie, che nel suo caso sarebbero avvenute durante lo svolgimento di un casting nel 2020, quando la piccola aveva 10 anni. La ragazzina - assistita dall’avvocata Annalisa Todaro Codicé - aveva partecipato alla selezione e subito dopo i genitori si accorsero che era turbata, che qualcosa non andava, ma all’epoca non riuscirono a sapere cosa poteva essere accaduto. Quando, qualche mese fa, il Carlino ha riportato la notizia di una denuncia contro il talent scout del cinema, la ragazzina ha visto l’articolo - diffuso anche sui canali social - ed è andata dai genitori dicendo con convinzione che anche lei voleva denunciarlo. Ha raccontato il fatto - c’era stato un contatto fisico di natura sessuale durante il casting, ha dichiarato - e si è presentata in Questura per la denuncia.

"Quello che è importante è la presa di coscienza, è il coraggio di questa giovane che ha deciso di denunciare, prendendosi la responsabilità e il peso di dover parlare con terzi di fatti così spiacevoli. Specialmente in quest’epoca in cui spesso le vittime, soprattutto sui social, vengono colpevolizzate. Se rilasciamo queste poche dichiarazioni – precisa l’avvocata Todaro Codicé – è perché speriamo che se altri ragazzini o ragazzine dovessero riconoscere quell’uomo come loro abusante possano andare a denunciarlo". La ragazzina è ancora oggi molto turbata per quell’episodio ed è difficile per lei anche solo ricordare, "ma vuole che lui paghi per quanto è accaduto", sottolinea l’avvocata.

Nei mesi scorsi, era partita una denuncia per violenza sessuale su minore, da parte dell’allora 11enne, oggi ragazzo, contro l’uomo, conoscente dei suoi genitori, figura nota nel mondo del cinema bolognese, in cui si occupa di casting, e della scena culturale e sociale cittadina. In seguito a questa denuncia, è stata fissata per il 4 novembre l’udienza preliminare davanti al gup Roberta Malavasi, dopo che il pm Luca Venturi ha chiesto il rinvio a giudizio.

Il ragazzo, assistito dall’avvocato Matteo Murgo, a settembre 2024 ha denunciato in Questura i fatti che sarebbero avvenuti diversi anni prima. Stando al suo racconto, quella sera stava giocando con la Playstation (nella stanza c’era anche il figlioletto dell’imputato, che in quel momento dormiva). L’uomo si sarebbe avvicinato chiedendo se si fosse mai toccato, il piccolo non sarebbe stato in grado di dare una risposta e allora l’uomo gli avrebbe chiesto di poterlo toccare e, dopo avergli abbassato i pantaloni, avrebbe iniziato a palpeggiarlo. Stando a quanto riferito dalla parte lesa, l’atto sessuale sarebbe durato alcuni minuti, poi l’uomo se ne sarebbe andato. Per anni, il bimbo non ha raccontato nulla finché non ha sentito il bisogno di tirare fuori quel ricordo che aveva tenuto chiuso nella sua mente come fosse una macchia.

L’imputato è assistito dall’avvocato Andrea Rossi del Foro di Roma. Sottoposto a interrogatorio, l’imputato ha dichiarato che non ha mai toccato il bambino, di non avere avuto con lui nessun atteggiamento di natura sessuale e che queste sono bugie come lo erano – sostiene – quelle riguardo al Sudamerica (l’uomo, infatti, è stato arrestato in Sudamerica tre anni fa con l’accusa di aver molestato due ragazzine in occasione di un casting: fu rilasciato dopo poche ore). Nel corso dell’interrogatorio in Questura a Bologna in relazione alla denuncia del ragazzino, ha confermato di essere presente quella sera nel luogo indicato, ma ha dichiarato di essere del tutto innocente rispetto alle accuse, che è stato dipinto come un mostro e che ora sta vivendo un inferno e si trova senza lavoro.

L’avvocato del primo denunciante sottolinea: "Prendiamo atto che l’indagato ha confermato il contenuto della denuncia-querela sporta in merito al contesto e alle circostanze in cui è avvenuto l’incontro con il denunciante alla presenza del figlio minore, salvo poi escludere il compimento delle gravissime condotte a sfondo sessuale analiticamente descritte nel capo di imputazione – spiega l’avvocato Murgo –. Ribadisco che le dichiarazioni del mio assistito sono attendibili, dettagliate, coerenti, ma soprattutto non emergono rapporti di astio tra le parti tali da lasciar ipotizzare intenti calunniosi".