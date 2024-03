Talenti da scoprire nella due giorni ’Europavox’

Europavox è nato quindici anni fa con due obiettivi principali: aiutare i talenti musicali europei a viaggiare e diffondere le loro canzoni in tutto il continente, e aiutare gli amanti della musica a scoprire nuovi grandi artisti. Ogni anno presenta il meglio delle band più promettenti in sette festival europei che toccano anche l’Italia, dove la prescelta, quest’anno è ancora Bologna con quartier generale l’Estragon Club, che è anche co-organizzatore dell’evento europeo.

A salire sul palco stasera ci sarà la francese Pomme, talentuosa cantautrice, compositrice e produttrice che nel 2021 è stata premiata come Female Artist of the Year ai French Music Awards, poi Ada Oda, band belga che propone con un rock up-tempo che evoca sia l’aplomb post-punk che i voli melodici di cui il varietà italiano è il segreto. Anche la cantautrice Cristina Donà si esibirà in questa serata, così come l’irlandese Aoife Nessa Frances.

Ma non ci sarà solo musica in questi due giorni, in cui viene presentata la mostra espositiva di Richard Bellia: fotografo francese specializzato in music photography, nel 2016 ha pubblicato Un oeil sur la musique 1980 - 2016: 5.6 chilogrammi di libro che raccoglie più di mille foto. Domani si prosegue invece con La Pegantina, i Rumba de Bodas che giocano in casa, Venga Venga e Alo Wala dalla Danimarca, che con il suo inconfondibile ibrido di influenze provenienti da rap, elettronica e world music incarna perfettamente lo spirito del festival.

b.c.