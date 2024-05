Talenti e Pianofortissimo: calendario per la musica

Inedita e Bologna Festival rinnovano per il sesto anno la loro collaborazione all’interno di Bologna Estate 2024: un unico cartellone in cui s’intersecano le due rispettive rassegne ’Pianofortissimo’ e ’Talenti’, di scena quando i riflettori delle varie programmazioni annuali si spengono tradizionalmente per la pausa estiva. Gli appuntamenti di ’Talenti’, dedicati alla promozione di artisti giovani ma splendidamente in carriera, erano già stati annunciati da Bologna Festival insieme alle programmazioni maggiori dell’anno. Sei le serate nel sempre suggestivo chiostro di Santo Stefano. Spiccano i violini di Simon Zhu, vincitore del Premio Paganini 2023 (6 giugno), della bolognesissima Valentina Benfenati con un programma tutto francese (19 giugno), di Federico Zaltron che con il chitarrista jazz Duved Dunayevsky renderà omaggio a Django Reihardt (2 luglio). Accanto ad essi, il flauto dolce di Fabiano Martignago per la serata barocca (12 giugno), il pianoforte di Giacomo Menegardi, vincitore del Premio Venezia, per il virtuosismo romantico (26 giugno) e tre giovani voci, finaliste della Bologna International Vocal Competition, per il gala lirico finale (8 luglio).

Sei serate anche per ’Pianofortissimo’, ma nel cortile dell’Archiginnasio, precedute in apertura di rassegna dalle ’Variazioni Goldberg’ di Bach che il pianista Antonio Pirone eseguirà in Conservatorio (5 giugno, con anteprima a ingresso limitato il 3 giugno nel Collegio di Spagna). Quattro pianisti si avvicenderanno in pochi giorni, fra classicità, proposte originali e qualche provocazione: Leonardo Merlini con un programma pianistico eclettico, fra Seicento e Novecento (10 giugno); Thomas Enhco, il cui Bach specialissimo sul pianoforte sarà condiviso dalla marimba di Vassilena Serafimova (18 giugno); Jean-Marc Luisada, che torna a Bologna con una locandina pluristilistica, da Mozart a Gershwin (20 giugno); Thomas Umbaca, rappresentante del jazz contemporaneo (27 giugno). E per concludere, l’Isidore String Quartet al suo debutto italiano (1 luglio), vale a dire un quartetto di soli archi, che sconfessa eccezionalmente il titolo dell’intera rassegna. Al centro di tutto questo, ’Pianofortissimo’ gioca la carta della proposta bizzarra e inattesa, esaudendo un antico sogno del suo direttore artistico Alberto Spano. Nella notte magica di San Giovanni (24 giugno), suonerà all’Archiginnasio un ‘pianista invisibile’, nascosto cioè dietro un paravento, a celarne l’identità: maschio o femmina? giovane o anziano? celebre o sconosciuto? Il pubblico sarà invitato a giudicarlo (o giudicarla) per la sua sola perizia esecutiva, per i soli suoni uditi senza il condizionamento della vista, finché al termine del concerto il mistero verrà svelato. E sarà un modo per sottoporre a giudizio non solo il pianista ma anche il pubblico, costretto a un’esperienza cui non è affatto abituato.

Marco Beghelli