Talento, innovazione, ricerca: sul palco tredici donne bolognesi

Sono tredici le donne che hanno ricevuto il premio Tina Anselmi. Le onorificenze istituite da Cif e Udi Bologna sono state consegnate nel corso di un’affollata cerimonia all’Archiginnasio, alla presenza della vice sindaca Emily Clancy e della presidente del Consiglio comunale Caterina Manca. Il riconoscimento alla carriera è andato alla professoressa Jadranka Bentini, nota storica dell’arte. Insegnamento, ricerca e tutela del patrimonio artistico sono i campi in cui si è distinta con particolare attenzione ai giovani. Al futuro guarda anche Sanam Naderi, attrice e traduttrice iraniana, che ha ricordato le sue giovani connazionali che lottano contro il regime degli ayatollah. Forte anche la voce di Rodica Cerlat, arrivata in Italia da Odessa molti anni fa, impiegata nella logistica e sindacalista Cisl. Un ringraziamento a Bologna lo ha voluto riservare anche Annarita Santantonio, dirigente della Polizia Ferroviaria dell’Emilia-Romagna, che punta a sconfiggere gli stereotipi. Importanti anche i riconoscimenti nell’ambito della medicina, che sono andati a Anna Maria Baietti, direttrice del Dipartimento Chirurgie specialistiche della Ausl di Bologna, all’oncologa Anna Fortuzzi, da 20 anni responsabile Ant per le cure palliative nell’appennino bolognese, e alla ginecologa Anna Pia Ferraretti, pioniera al fianco del professor Flamini della procreazione assistita. Premiate anche Anna Maria Forni, titolare del cinema di Galliera, la proprietaria della libreria Trame Nicoletta Maldini, l’orafa "di terza generazione" Michela Conti. E ancora: Letizia Lambertini per l’educazione, Alessandra Castelli per l’agricoltura, Loredana Frigura per il sociale. Donne straordinarie le cui vittorie vanno celebrate "in un mondo ancora molto patriarcale", sottolinea Clancy.

b.d.r.