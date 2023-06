Tamburi ai lunedì del Berneri Notte insonne in Santo Stefano

Tamburi, balli e ‘pentolate’. In piena notte, in mezzo alla strada. Sono i ‘lunedì’ del circolo Berneri, al cassero di Santo Stefano. Una croce per i residenti della zona che, come riferisce il portavoce della Lega Giulio Venturi, "l’altra notte hanno chiesto aiuto a tutti: polizia locale e forze dell’ordine, perché il rumore era insopportabile e la situazione invivibile". Il cassero è dal 1971 affidato in gestione dal Comune al circolo anarchico Berneri, che vi organizza periodicamente iniziative ed eventi.

Il problema è che, con l’arrivo della bella stagione, dagli spazi interni al circolo la massa di partecipanti si sposta, come avvenuto l’altra sera, in strada, creando disagio per i residenti, che possono dire addio al sonno, e anche per gli automobilisti che si trovano a passare per porta Santo Stefano mentre sono in corso le serate.

"Il sindaco Matteo Lepore si preoccupa tanto del sonno dei residenti del Navile – dice Venturi –, ma lo stesso trattamento non è riservato per quelli che abitano nelle zone della movida, in via Petroni, in piazza Aldrovandi e anche a porta Santo Stefano, costretti a convivere con schiamazzi e rumore. A cui non c’è la volontà politica di mettere un freno. Le ordinanze ci sono, ma non vengono fatte rispettare". Il riferimento del leghista è alla ‘battaglia’ della giunta per stoppare i voli notturni al Marconi, che anima in questi giorni il dibattito politico cittadino. "Sul tema del Cassero avevo fatto un’apposita interrogazione a cui non ho ricevuto risposta – continua Venturi –. Il tema è che in un momento di carenza di spazi, sarebbe giusto fare una gara trasparente per l’assegnazione anche di quei locali".