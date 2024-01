Ottantenne tampona auto ferma e si ribalta a Bologna: tre feriti

Bologna, 17 gennaio 2024 – Non ha visto l’auto ferma davanti a lui. E l’ha colpita con violenza finendo per ribaltarsi dopo il tamponamento. Incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 in via Andreatta, davanti alla John Hopkins. Subito sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia locale e i sanitari del 118.

I due a bordo dell’auto (una Suzuki SX4) che ha provocato il tamponamento sono stati estratti dalla macchina e portati in codice due all’ospedale. A bordo dell’auto tamponata (una Lancia Y) c’era invece una sola persona che ha riportato ferite lievi.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale la conducente della Lancia Y, una signora di 74 anni di Zola, era ferma al margine sinistro della carreggiata quando la Suzuki SX4, condotta da un ottantaseienne, l’ha travolta, finendo poi ribaltarsi. La Lancia, a sua volta è finita contro un’altra auto in sosta. In macchina con l’ottantaseienne c’era una donna 37 anni anche lei è rimasta ferita.