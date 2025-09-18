Tampona il carro attrezzi con la motocicletta. Sbalzato dal veicolo, centauro gravissimo

Una mattinata, l’ennesima, di sangue, quella di ieri, sulle strade della cintura metropolitana bolognese. Un motociclista, 45enne, residente a Monzuno, è in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo che la sua moto ha tamponato un carro attrezzi in territorio di Zola Predosa.

Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 8.30 del mattino. La Nuova Bazzanese che collega Bologna ai comuni della Valsamoggia era, come sempre in orario di punta, estremamente trafficato.

Il 45enne era sulla corsia che da Casalecchio conduce verso Bazzano e Crespellano in sella alla sua custom, un termine specifico che serve per indicare moto di grossa cilindrata fortemente personalizzate come assetto.

La strada, come detto, era molto trafficata a causa dell’orario. Ad un certo punto, per cause da chiarire, all’altezza del territorio di Zola Predosa, in prossimità dell’uscita 8, il 45enne avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva, un carro attrezzi di un concessero poco distante.

L’impatto per il biker è stato devastante.

L’uomo, infatti, è stato sbalzato prima sul retro del mezzo che lo precedeva e, poi, con violenza sull’asfalto dove è rimasto privo di sensi. Illeso il conducente del carro attrezzi che, accortosi di quanto accaduto, ha fermato il mezzo e, nonostante lo choc, avvisato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica: le condizioni del 45enne sono parse da subito molto gravi ed è stato trasportato, in codice rosso, ovvero di massima gravità, all’ospedale Maggiore dove è tuttora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

Per i rilievi del caso sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti del Comando di Polizia Locale Reno Lavino: spetterà a loro, ora, chiarire cosa abbia causato l’incidente, se un malore o forse una distrazione del conducente della moto.

Quel che è certo è che gli agenti hanno svolto, con due pattuglie, tutti i rilievi di prassi. Il traffico è rimasto congestionato almeno per un’ora, in entrambe le corsie di marcia: ci è voluto tempo per permettere ai soccorsi di fare il loro mestiere, agli agenti della Locale di fare i rilievi e, poi, di liberare la carreggiata dai detriti della moto, quasi del tutto accartocciata a seguito dell’urto.

Ad aggravare ulteriormente la situazione della viabilità, già sempre congestionata sulla Nuova Bazzanese, la lunga fila di curiosi che, nella corsia opposta a quella dell’incidente, rallentavano per appurare quanto fosse appena successo.

Zoe Pederzini