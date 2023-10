Tampona un’auto e si dà alla fuga. Era evaso dai domiciliari: arrestato

Era già sottoposto ad una misura cautelare e messo agli arresti domiciliari il 40enne di origini tunisine arrestato l’altra sera dai carabinieri della stazione di Crespellano con l’accusa di evasione e per il reato di fuga dopo incidente.

L’uomo infatti, nonostante il divieto di abbandono della residenza in seguito alla condanna subita alcuni anni fa per il reato di incendio doloso, uccisione di animali e minacce, nel pomeriggio era uscito in sella al suo motorino.

Ben conosciuto in paese, e forse non nuovo a brevi ‘evasioni’, l’altro pomeriggio però, proprio mentre era in strada per una distrazione di guida ha tamponato un’automobile. Uscito illeso dallo scontro a bassa velocità che non ha provocato feriti, è risalito velocemente a bordo del suo mezzo e si è dato alla fuga, per poi rientrare a casa, come se nulla fosse accaduto. Un fatto al quale hanno assistito diversi testimoni, che hanno indirizzato prima l’automobilista danneggiato dallo scontro, e poi i carabinieri chiamati sul posto.

Ed è bastata una breve indagine perchè i militari potessero risalire all’identità e alla residenza del magrebino, già ben noto alle forze dell’ordine. A fronte della contestazione dei fatti l’uomo inizialmente ha negato. Messo alle strette, anche di fronte alle tracce evidenti lasciate sul suo motorino ritrovato in garage, ha ammesso le sue responsabilità spiegando che non era sua intenzione allontanarsi dal paese, ma semplicemente andare a fare la spesa. Arrestato e poi comparso davanti al giudice del Tribunale di Bologna per il processo per direttissima, è stato condannato per i reati iscritti ad ulteriori otto mesi di reclusione. Che dovrà comunque scontare ai domiciliari, ma stavolta sotto la sorveglianza costante del braccialetto elettronico.

