Tamponamento a catena Sei veicoli coinvolti, due feriti

Rocambolesco maxi tamponamento a catena ieri mattina a Crevalcore che ha causato pesanti disagi alla viabilità. Il bilancio è quello di sei mezzi coinvolti, tra cui un furgone, e di due feriti lievi. Tutto è successo intorno alle 9 sulla tangenziale di Crevalcore Sp40 nel tratto che collega la rotonda che porta a Sant’Agata e la rotatoria con svincolo in via Lunga, nei pressi di un distributore di carburanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso, ma anche la polizia locale del comando di Crevalcore che si è occupata di gestire la viabilità.

Al vaglio dei militari dell’Arma la dinamica del maxi tamponamento. Anche se pare, secondo prime informazioni raccolte, che il furgone si sia fermato per svoltare nell’area del distributore.

Manovra tuttavia, sulla carreggiata che percorreva il furgone, non consentita e che avrebbe causato il tamponamento a catena dei sei mezzi. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso due automobilisti rimasti feriti in maniera lieve. Pesanti le ripercussioni al traffico. Per permettere il lavoro dei carabinieri e poi quello della rimozione dei mezzi incidentati, alcuni rimasti gravemente danneggiati, il tratto stradale interessato dall’incidente è stato chiuso per diverse ore.

Solamente intorno a mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.

p. l. t.