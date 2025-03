Tamponamento a catena sull’A14. Anziani coniugi feriti, lei è grave

Una donna in pericolo di vita e tre feriti. È il bilancio di un grave incidente avvenuto nella mattinata di ieri sull’A14 nel tratto nord della trafficata autostrada, poco dopo l’uscita di Castel San Pietro, all’altezza di Poggio Grande. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli, necessitando poi l’intervento di due pattuglie della polizia stradale, di un mezzo dell’infortunistica e dell’elisoccorso che ha trasportato la 67enne ravennate al Maggiore di Bologna.

La dinamica dell’incidente è chiara, un tamponamento a catena, mentre saranno da chiarire le cause che hanno portato i tre veicoli all’impatto. Alle 9.30 di ieri sulla terza corsia viaggiavano una Mercedes e una Atv Mazda quando quest’ultima ha tamponato il mezzo che la precedeva, e a sua volta un’altra vettura, solo lievemente coinvolta, non è riuscita sulla stessa corsia a evitare lo scontro. Immediata la richiesta di soccorsi, giunti in breve tempo mentre il traffico già si era paralizzato sull’A14. I primi mezzi a intervenire, le due pattuglie della Stradale e l’autoambulanza, hanno verificato la presenza di tre feriti lievi, mentre la 67enne ravennate, passeggera del mezzo tamponante, è apparsa subito in grave pericolo. Il bollettino medico conferma che è in pericolo di vita.

Importanti anche le ripercussioni sul traffico in A14. A seguito del tamponamento, infatti, per effettuare i rilievi e per permettere l’intervento dei sanitari è stato necessario chiudere il tratto Castel San Pietro – San Lazzaro di Savena per 15 minuti, con code di veicoli che si sono verificate anche prima della chiusura, nei momenti successivi allo scontro.

Claudio Bolognesi