Tamponamento a Decima: tanta paura, tutti illesi Funo: scontro per mancata precedenza, due feriti

Nella notte tra venerdì e sabato, si devono registrare altri due incidenti. Il primo, verso le 22.30, in pieno centro a San Matteo della Decima. Due auto, che stando ai carabinieri procedevano a velocità sostenuta, si sono scontrate. Quella tamponata si è ribaltata su un lato (foto). Per fortuna, i conducenti delle vetture, entrambi negativi all’alcol test, sono rimasti illesi. Sempre i militari di San Giovanni in Persiceto sono, poi intervenuti, verso mezzanotte, a Funo di Argelato per uno scontro dovuto a una mancata precedenza. Lo scontro è stato violento, ma per fortuna i due conducenti non sono rimasti feriti gravemente. Sono stati entrambi trasportati all’ospedale in codice di media gravità.