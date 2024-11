Tamponamento choc in autostrada. Il rogo dopo lo schianto contro il tir. Muore imprigionato nelle fiamme

Non c’è stato tempo di tirarlo fuori dalla macchina. In un attimo, la Peugeot 508 presa a noleggio ha preso fuoco. Della macchina è rimasto lo scheletro. E dell’uomo che la guidava neppure tanto. Il tragico incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11 sul raccordo autostradale tra A1 e A14, a Borgo Panigale, al chilometro 4 in direzione sud. Nello stesso punto, ad agosto 2018, era esplosa una cisterna carica di Gpl.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta subito ieri mattina assieme ai vigili del fuoco, in quel momento, in quel tratto c’erano come al solito delle code: l’auto è ripartita e, probabilmente, il guidatore non si è accorto che il camion di fronte a lui aveva di nuovo frenato. Nel tamponamento, la Peugeot si è incastrata sotto il mezzo pesante. E, un attimo dopo, si è incendiata. L’allarme è stato immediato, anche perché i testimoni non hanno visto nessuno uscire dall’abitacolo. Anche il tir, che trasportava alimenti, ha preso fuoco: il camionista, un trentaseienne, ha staccato la motrice, abbandonando il rimorchio e rimanendo così illeso.

Ai poliziotti ha raccontato di aver sentito il botto e poi visto il fuoco. Solo dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, una volta spenta la macchina, è stato possibile tirare fuori il cadavere dell’automobilista. I soccorritori hanno operato a lungo anche per verificare se nell’abitacolo ci fosse un’eventuale altra persona, ipotesi che si è poi dimostrata falsa. Il corpo tirato fuori era impossibile da identificare sul posto. Grazie a quel poco che è rimasto della macchina su cui viaggiava, è stato possibile ricostruire che la Peugeot era stata presa a noleggio alla Unipol di Trento. L’ultimo ad averla in disponibilità sarebbe un sessantaduenne pugliese, ma non è stato ancora possibile stabilire se fosse lui al volante ieri mattina e dunque se sia lui la vittima del terribile incidente. Per accertarlo, saranno necessari ulteriori esami, non è escluso anche quello del Dna.

Come è stato impossibile stabilire se l’uomo sia morto sul colpo a causa dell’incidente o sia rimasto incastrato e sia stato poi il fuoco a ucciderlo. Circostanze complesse da chiarire, visto quel che è rimasto sull’asfalto dell’autostrada dopo l’incidente. Un lavoro complesso quello toccato ai vigili del fuoco, intervenuti con diverse squadre, compresa un’autogru, che per ore sono stati impegnati a rimuovere i mezzi e pulire la strada, per liberarla. Il raccordo di Casalecchio, chiuso subito dopo l’incidente, è stato riaperto verso le 15,30. L’incidente e la chiusura dell’autostrada nel tempo necessario ai soccorsi a ripristinarne le condizioni di sicurezza hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico, sia per quanto riguarda la circolazione in autostrada, sia sulla tangenziale e le strade della zona ovest della città, dove per ore si è proceduto a passo d’uomo.