Tamponamento fra moto. In ospedale tre centauri

Pauroso incidente quello avvenuto verso le 15.45 di ieri nei pressi di Monzuno, sulla sp38, la Monzuno-Rioveggio, al chilometro uno, all’altezza della chiesetta. Per cause ancora da chiarire, e che sono al vaglio dei carabinieri di Castiglione dei Pepoli e della Compagnia di Vergato, intervenuti con due pattuglie, tre moto si sono scontrate tra loro in un violento tamponamento a catena. Stando a quanto emerso dai primi rilievi compiuto dalle forze dell’ordine i tre motociclisti, tutti amici sulla quarantina, stavano percorrendo la sp38 in direzione Monzuno paese per una gita fuori porta.

A un certo punto il primo della fila si sarebbe accorto che a bordo della carreggiata c’era un autovelox. Il centauro avrebbe così frenato bruscamente per rallentare e gli amici, che seguivano in sella alle altre due moto, non sarebbero riusciti a evitare l’impatto con la prima due ruote. Sono così tutti rovinosamente finiti a terra con le moto in frantumi. Sul posto, oltre ai militari, sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco della vicina caserma di Monzuno e dal distaccamento di Monghidoro con vari mezzi e un verricello. Nell’impatto, infatti, una delle moto ha proseguito la corsa fuori controllo andando a finire in una piccola scarpata a bordo della strada.

Assieme a pompieri e carabinieri sono sopraggiunti tempestivamente anche i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Uno dei motociclisti, infatti, è parso da subito il più grave ed è stato elitrasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Non sarebbe, però, in pericolo di vita nonostante il severo politrauma riportato. Codici di media gravità, invece, per gli altri due centauri coinvolti, che sono stati trasportati a bordo di un’ambulanza.

Zoe Pederzini