Tamponamento tra cinque auto Maxi-schianto al semaforo Morto un uomo di 86 anni

di Chiara Caravelli

Una tranquilla domenica di inizio agosto si è trasformata in tragedia sulle strade bolognesi. Ieri, intorno all’ora di pranzo, poco dopo mezzogiorno, si è verificato un maxi tamponamento a catena all’intersezione tra le vie Gandhi e Marzabotto, zona Certosa. Nel violento scontro, che ha coinvolto cinque auto, è morto Vittorio Emanuele Vecchi, 86enne residente in città. Secondo una prima ricostruzione, quattro macchine erano ferme, probabilmente in attesa della luce verde al semaforo, quando una quinta vettura è sopraggiunta andandosi a schiantare contro gli altri veicoli.

Un impatto violentissimo, che ha ridotto in un un cumulo di macerie i mezzi coinvolti. L’ottantaseienne Vecchi era alla guida della prima macchina che è stata colpita. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime: trasportato d’urgenza in ospedale, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a causa delle gravi ferite riportate.

Lo scontro è stato talmente violento che sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. Presenti, oltre agli operatori sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente con un’ambulanza, anche gli agenti della polizia municipale che si è occupata di svolgere tutti i rilievi del caso, proseguiti per gran parte della giornata, e regolamentare il traffico che si è creato in quel tratto di strada successivamente all’impatto.

Gli accertamenti serviranno a capire a che velocità stesse sopraggiungendo la quinta auto quando si è schiantata contro le altre ferme al semaforo. Si tratta di un altro weekend da bollino nero sulle strade bolognesi. La scorsa domenica, 30 luglio, un ragazzo egiziano di 16 anni è morto dopo essersi schiantato con la sua bicicletta in via dell’Osservanza, sui colli bolognesi. Sempre quel weekend, stavolta in provincia, vicino a Budrio, un tecnico ortopedico di 48 anni ha perso la vita dopo aver colpito un palo con il suo scooter.