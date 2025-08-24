Civiltà contro cafonate
CronacaTamponamento tra due minivan. A bordo dei mezzi 16 bambini
24 ago 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Tamponamento tra due minivan. A bordo dei mezzi 16 bambini

Un incidente con protagonisti due minivan che trasportavano dei bambini che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze anche se...

Sul luogo gli agenti della Polstrada

Un incidente con protagonisti due minivan che trasportavano dei bambini che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze anche se la paura è stata tanta. I due mezzi avevano a bordo sedici bambini ed è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3.

Gli occupanti dei due mezzi, avevano un’età compresa tra i 7 e i 13 anni e stavano rientrando da una gita sulla riviera romagnola. Si stavano dirigendo a un campeggio estivo sull’Appennino modenese, quando i mezzi su cui viaggiavano, che erano guidati dagli autisti-accompagnatori, si sono tamponati. Le cause del sinistro tra i due minivan sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto, infatti, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione Bologna, oltre a diverse ambulanza con il personale del 118 considerato l’alto numero degli occupanti dei mezzi e la necessità di accertarne immediatamente le condizioni.

Cinque bambini sono stati trasportati in ospedale al fine di verificare ulteriormente e in modo completo lo stato di salute, mentre gli altri, rimasti illesi, sono stati accompagnati nella sede della Polstrada per ricevere conforto e attendere un nuovo trasporto. Per stemperare l’attesa in attesa di altri mezzi che li portassero a destinazione nel campeggio, dopo una cena a base di pizza, sono stati intrattenuti dagli agenti con una visita guidata alle auto di servizio e alle attività della Polstrada. Dopo qualche ora, tutti sono potuti rientrare al campeggio.

