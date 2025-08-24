Tamponamento tra due minivan. A bordo dei mezzi 16 bambini

Un incidente con protagonisti due minivan che trasportavano dei bambini che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze anche se la paura è stata tanta. I due mezzi avevano a bordo sedici bambini ed è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sulla tangenziale di Bologna, nei pressi dell’uscita 3.

Gli occupanti dei due mezzi, avevano un’età compresa tra i 7 e i 13 anni e stavano rientrando da una gita sulla riviera romagnola. Si stavano dirigendo a un campeggio estivo sull’Appennino modenese, quando i mezzi su cui viaggiavano, che erano guidati dagli autisti-accompagnatori, si sono tamponati. Le cause del sinistro tra i due minivan sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto, infatti, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione Bologna, oltre a diverse ambulanza con il personale del 118 considerato l’alto numero degli occupanti dei mezzi e la necessità di accertarne immediatamente le condizioni.

Cinque bambini sono stati trasportati in ospedale al fine di verificare ulteriormente e in modo completo lo stato di salute, mentre gli altri, rimasti illesi, sono stati accompagnati nella sede della Polstrada per ricevere conforto e attendere un nuovo trasporto. Per stemperare l’attesa in attesa di altri mezzi che li portassero a destinazione nel campeggio, dopo una cena a base di pizza, sono stati intrattenuti dagli agenti con una visita guidata alle auto di servizio e alle attività della Polstrada. Dopo qualche ora, tutti sono potuti rientrare al campeggio.