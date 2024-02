Tamponamento tra Tir. Autista resta incastrato. È in gravi condizioni

L’asfalto bagnato, la pioggia. E il camion frigo che non vede il tir che lo precede in frenata e lo centra in pieno. L’incidente, tra due autoarticolati, che ha paralizzato il traffico della tangenziale già congestionato dal maltempo, si è verificato intorno alle 8,40 di ieri mattina, tra le uscite 12 e 11, in direzione Casalecchio. Al volante del camion frigo, un cinquantunenne di Urbino. Che, nell’impatto con il camion che trasportava alluminio, è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina. Per tirare fuori il camionista, assieme a polizia stradale e sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Nel tempo necessario ai soccorsi, allo spostamento dei mezzi pesanti e alla Polstrada per eseguire i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente, quel tratto di tangenziale è rimasto chiuso, per riaprire intorno alle 10.

La vittima, che durante le operazioni dei pompieri è rimasta cosciente, è stata trasportata in condizioni di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove adesso si trova ricoverata, in prognosi riservata, al reparto di Rianimazione. L’altro autista, di 54 anni, è rimasto illeso.

n. t.