Tamponamento, un uomo in ospedale. Autostrada chiusa

Incidente con tamponamento tra due mezzi pesanti all’altezza del km 1 dell’A13 ieri pomeriggio poco dopo le ore 15,30. Sulla Bologna-Padova è stato chiuso per circa tre ore il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione di Padova, riaperto solo intorno alle 18.

L’autista del mezzo che ha tamponato è stato portato in codice 2 all’ospedale.

Inoltre più avanti, sempre in direzione di Padova, un camion ha perso parte del carico consistente in lastre di marmo. Per questo si sono registrate difficoltà per code e traffico.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale di Altedo e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.