Tamponi Covid in aeroporto per chi arriva dalla Cina, a Bologna nessuno li fa

Ancora zero tamponi in tre giorni in aeroporto

Bologna, 2 gennaio 2023 – Sorvegliati speciali, al Marconi, i voli in arrivo da Dubai. A bordo dei mezzi potrebbe esserci qualche passeggero proveniente dalla Cina, dopo aver fatto scalo negli Emirati. Nulla si muove però nei camper per i tamponi allestiti nello scalo: il risultato, al momento, e di zero test in tre giorni.



Dopo l'ordinanza del Ministro della Salute Orazio Schillaci che ha introdotto l'obbligo dei tamponi antigenici Covid-19 e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia, l'azienda Usl di Bologna ha predisposto un punto con due infermieri nell'area aereoportuale per svolgere il test.



Al Marconi però, a differenza di altri scali italiani come Roma e Milano, non arrivano voli diretti dalla Cina, ma il problema potrebbe presentarsi con gli scali: sono “sorvegliati speciali” i voli da Dubai, dove i viaggiatori dalla Cina potrebbero fare scalo prima di imbarcarsi per l'Italia.

Zero tamponi dal 31 dicembre

Il bilancio dell'attività svolta finora è di zero tamponi eseguiti dal 31 dicembre ad oggi, perché nessun passeggero è stato segnalato all'azienda Usl di Bologna dall'autorità competente, ossia dall'Usmaf, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.

Domani, come ogni martedì (e giovedì), al Marconi, non sono in programma voli in arrivo da Dubai.